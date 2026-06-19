Ratifican que las personas con discapacidad podrán seguir viajando gratis en transporte público

La Secretaría de Transporte de la Nación, comandada por Mariano Plencovich, ratificó que las personas con discapacidad continuará viajando sin abonar el pasaje del transporte público mediante la presentación física del Certificado Único de Discapacidad (CUD) siempre y cuando permanezca en "plena vigencia".

Desde un comunicado oficial, informaron que, a partir de este viernes, podrán asociar el CUD de manera optativa a una tarjeta SUBE registrada y así gozar del beneficio directo en colectivos y trenes a nivel nacional.

En la misma línea, indicaron que todas las empresas de transporte "deberán aceptar" tanto el certificado en mano como la acreditación del beneficio a través de la SUBE y que, ante cualquier eventualidad donde se niegue el beneficio, se impida realizar el viaje o se exijan requisitos "no previstos en la normativa", se podrán realizar las denuncias correspondientes.

Peronas con discapacidad con el CUD al día para viajar gratis en colectivo Los canales oficiales para que los usuarios puedan registrar sus reclamos son la línea telefónica gratuita (0800-333-0300); la web de Transporte; o bien la atención presencial en la sede central de Maipú 88, en la Ciudad de Buenos Aires, o en cualquiera de las delegaciones regionales de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en todo el país.