Cómo funcionará el nuevo sistema para que personas con discapacidad viajen gratis

La medida comenzará a regir el 19 de junio en los servicios de transporte de jurisdicción nacional. Los usuarios podrán acceder al beneficio mediante la vinculación de su tarjeta SUBE.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que a partir del próximo viernes 19 de junio las personas con discapacidad podrán viajar en trenes y colectivos sin certificado.

“A partir del próximo viernes 19 de junio, las personas con discapacidad podrán viajar con 100% de descuento en colectivos y trenes utilizando directamente su tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”, señaló Adorni en un mensaje que difundió por su cuenta de la red social X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2065384215865094441&partner=&hide_thread=false A partir del próximo viernes 19 de junio, las personas con discapacidad podrán viajar con 100% de descuento en colectivos y trenes utilizando directamente su tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). El trámite de vinculación podrá… — Manuel Adorni (@madorni) June 12, 2026 Asimismo, añadió: “El trámite de vinculación podrá realizarse a través de la web de SUBE. La nueva modalidad convivirá con el sistema actual y comenzará a implementarse en los servicios de jurisdicción nacional, con el objetivo de extenderse progresivamente al resto del país”.