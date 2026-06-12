Paso a paso: cómo obtener el beneficio de viajes gratis para personas con discapacidad desde la tarjeta SUBE

Entre los objetivos de la nueva medida, se encuentra el de mejorar las condiciones de viaje para las personas con discapacidad.

Este viernes, el Gobierno anunció que las personas con discapacidad podrán viajar en trenes y colectivos de forma gratuita y desde su tarjeta SUBE, sin necesidad del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Esto será a partir del próximo viernes 19 de junio.

La medida fue comunicada por Manuel Adorni, jefe de Gabinete, y por el portal oficial del Gobierno Nacional. En este último, se explicó que el objetivo del nuevo sistema es "simplificar el acceso a este beneficio, resguardando la información personal de los usuarios y minimizando el uso de documentación más propensa al fraude".

Asimismo, se menciona la intención de "mejorar las condiciones de viaje tanto para las personas con discapacidad como para los conductores y operadores del sistema de transporte público".

Se aclaró por otro lado, que este nuevo sistema convivirá con el mecanismo vigente, por lo que también se podrá continuar accediendo al beneficio mediante la presentación del CUD en formato físico.

La medida fue desarrollada por el Ministerio de Salud de la Nación, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y SUBE. Su implementación será gradual y coordinada, comenzando por los colectivos de jurisdicción nacional y los servicios ferroviarios, con el objetivo de extender progresivamente esta modalidad al resto del país.