Efemérides del 12 de junio: los 10 hechos clave que marcan esta fecha

Cada 12 de junio se recuerdan acontecimientos que dejaron huella en la historia argentina y mundial. Nacimientos, hechos políticos, hitos deportivos y fechas de concientización forman parte de las efemérides que convierten a esta jornada en una de las más significativas del calendario.

Entre los hechos destacados de este día aparecen el nacimiento de Ana Frank, la condena a Nelson Mandela durante el apartheid, el último partido de Gabriel Batistuta con la Selección argentina y la despedida de Martín Palermo de La Bombonera.

En Fráncfort, Alemania, nació Annelies Marie Frank, más conocida como Ana Frank. Su diario íntimo se convirtió en uno de los testimonios más conmovedores sobre la persecución nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Murió en un campo de concentración en 1945, cuando tenía apenas 15 años.

Nelson Mandela es el protagonista de una de las efemérides clave de este 12 de junio.

En Buenos Aires se firmó el protocolo que puso fin al conflicto bélico entre Bolivia y Paraguay por el control del Chaco Boreal, una de las guerras más importantes de Sudamérica durante el siglo XX.

Nació en Buenos Aires el actor Luis Luque, figura destacada del cine y la televisión argentina. A lo largo de su trayectoria participó en numerosas producciones y obtuvo importantes reconocimientos, entre ellos premios Martín Fierro y Konex.

1964 - Condenan a Nelson Mandela

Un tribunal sudafricano condenó a cadena perpetua a Nelson Mandela y otros dirigentes acusados de sedición y espionaje. Tras pasar 27 años en prisión, Mandela recuperó la libertad y en 1994 se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica.

1968 - Nace Damián De Santo

El actor Damián De Santo nació en Buenos Aires. Su carrera incluye participaciones en exitosas ficciones de la televisión argentina y una extensa trayectoria en cine y teatro.

1974 - El último discurso de Perón

Juan Domingo Perón pronunció desde el balcón de la Casa Rosada el que sería su último discurso público como presidente de la Nación, pocas semanas antes de su fallecimiento.

1989 - Un museo para Elvis Presley

En Graceland, la histórica residencia de Elvis Presley en Memphis, abrió sus puertas un museo que exhibe una importante colección de vehículos que pertenecieron al legendario cantante.

2002 - El último partido de Batistuta en la Selección

Gabriel Batistuta disputó su último encuentro con la camiseta de la Selección argentina. Fue en el empate 1 a 1 frente a Suecia durante el Mundial de Corea-Japón 2002, resultado que significó la eliminación del equipo.

2011 - La despedida de Palermo en La Bombonera

Martín Palermo jugó por última vez en el estadio de Boca Juniors. El empate ante Banfield estuvo marcado por una emotiva despedida y una ovación de los hinchas.

Día Internacional contra el Trabajo Infantil

Cada 12 de junio se conmemora el Día Internacional contra el Trabajo Infantil, una fecha impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para concientizar sobre la necesidad de erradicar la explotación infantil en todo el mundo.