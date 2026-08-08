Cerveza: conocé su historia y sorprendete con estas curiosidades

En agosto se celebra a la cerveza. Descubrí en esta nota su historia y curiosidades que te van a sorprender.

Cada primer viernes de agosto se festeja el Día Internacional de la Cerveza, una celebración que nació en 2007 en un pequeño bar de Santa Cruz, California, y que con el tiempo se expandió a 207 ciudades, 50 países y 6 continentes, convirtiéndose en una de las fechas más festivas del año.

La historia detrás de la cerveza La cerveza es una de las bebidas fermentadas más antiguas de la humanidad, y tiene sus primeros registros en la Baja Mesopotamia, donde los sumerios ya la elaboraban con cebada alrededor del año 4.000 a.C. Más tarde, en el Imperio Babilónico, la técnica se perfeccionó y la primera receta conocida quedó registrada en el Código de Hamurabi, el conjunto de leyes más antiguo que se conserva.

Aunque en algunos países como Alemania o Estados Unidos se celebran fechas propias (23 de abril y 5 de abril, respectivamente), el primer viernes de agosto se está consolidando como la fecha global para brindar con esta bebida milenaria.

¿Conocías esto de la cerveza? La cerveza esconde curiosidades científicas, por ejemplo, el color marrón o verde de sus botellas no es porque sí, sino porque los especialistas en envasado descubrieron que la luz afecta el sabor y el aroma al descomponer los ácidos del lúpulo, por eso tiñeron el vidrio para protegerla.