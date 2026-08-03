Con dos calabacines, queso y salchichas prepará esta receta muy fácil

Pasos

Cortá los calabacines a lo largo y cocinalos en agua hirviendo durante 5 minutos. Escurrilos, dejalos entibiar y retirales parte de la pulpa con una cuchara.

Picá la pulpa de los calabacines y salteala junto con la cebolla y el aceite de oliva durante unos minutos. Agregá las salchichas cortadas en cubitos y cociná hasta que estén doradas.

Retirá del fuego e incorporá el queso crema y la mozzarella, mezclando hasta integrar. Condimentá con sal, pimienta y orégano.

El gran secreto de esta receta es cocinar previamente los calabacines solo unos minutos. Así conservan su estructura durante el horneado y el relleno queda mucho más jugoso.