Con dos calabacines, queso y salchichas prepará esta receta muy fácil
Esta sencilla receta de calabacines rellenos de queso y salchichas ofrece una comida completa y llena de sabor, perfecta para resolver almuerzos o cenas.
Los calabacines rellenos de queso y salchichas son una de esas recetas ideales para preparar una comida completa, económica y llena de sabor. Con un relleno bien cremoso y una cubierta de queso gratinado, se convierten en una opción perfecta para el almuerzo o la cena. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que los calabacines queden tiernos pero no se desarmen: cocinalos apenas 5 minutos antes de rellenarlos. Así terminan su cocción en el horno, conservan su forma y el relleno queda mucho más jugoso.
FICHA
Tiempo de cocción
30 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
50 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 2 calabacines grandes
- 4 salchichas
- 200 gr de mozzarella rallada
- 100 gr de queso crema
- 50 gr de queso rallado
- 1 cebolla pequeña picada
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
- Orégano a gusto
Pasos
- Cortá los calabacines a lo largo y cocinalos en agua hirviendo durante 5 minutos. Escurrilos, dejalos entibiar y retirales parte de la pulpa con una cuchara.
- Picá la pulpa de los calabacines y salteala junto con la cebolla y el aceite de oliva durante unos minutos. Agregá las salchichas cortadas en cubitos y cociná hasta que estén doradas.
- Retirá del fuego e incorporá el queso crema y la mozzarella, mezclando hasta integrar. Condimentá con sal, pimienta y orégano.
- El gran secreto de esta receta es cocinar previamente los calabacines solo unos minutos. Así conservan su estructura durante el horneado y el relleno queda mucho más jugoso.
- Rellená los calabacines con la preparación, espolvoreá el queso rallado por encima y llevá a horno precalentado a 200 °C durante 20 minutos, hasta que el queso esté bien gratinado.