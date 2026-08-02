Receta perfecta de budín de pan en freidora de aire: lista en 5 pasos

Pasos

Cortar el pan en trozos pequeños y colocarlo en un bowl con la leche. Dejar reposar durante 15 minutos para que se ablande por completo.

Agregar los huevos, el azúcar, la esencia de vainilla, la ralladura de limón o naranja y las pasas de uva si se utilizan. Mezclar o procesar hasta obtener una preparación homogénea.

Cubrir el fondo y los laterales de un molde apto para freidora de aire con caramelo líquido. Verter la mezcla y alisar la superficie.

Cocinar en la freidora de aire a 160 °C durante 30 a 35 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio. Si la superficie se dora demasiado rápido, cubrir el molde con papel aluminio durante los últimos minutos.