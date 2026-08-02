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Receta perfecta de budín de pan en freidora de aire: lista en 5 pasos

Prepara un budín de pan casero y económico en freidora de aire, ideal para aprovechar el pan del día anterior y reducir el desperdicio de alimentos.

Candela Spann

Receta perfecta de budín de pan en freidora de aire listo en 5 pasos

Receta perfecta de budín de pan en freidora de aire listo en 5 pasos

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El budín de pan en freidora de aire es una forma práctica de preparar uno de los postres más tradicionales aprovechando el pan del día anterior. Esta es una de las recetas ideales para quienes buscan un dulce casero, económico y con una textura suave y húmeda, sin necesidad de utilizar el horno convencional.

Gracias a la cocción rápida de la freidora de aire, el budín de pan en freidora de aire queda dorado por fuera y muy cremoso por dentro. Dentro de la cocina de aprovechamiento, es una preparación perfecta para reducir el desperdicio de alimentos y disfrutar de un postre clásico con muy poco esfuerzo. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
35 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
50 minutos
Modo de cocción
Freidora de aire
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 300 g de pan del día anterior 300 g de pan del día anterior
  • 700 ml de leche 700 ml de leche
  • 3 huevos 3 huevos
  • 3 huevos 3 huevos
  • 150 g de azúcar 150 g de azúcar
  • 150 g de azúcar 150 g de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Ralladura de 1 limón o 1 naranja Ralladura de 1 limón o 1 naranja
  • 50 g de pasas de uva (opcional) 50 g de pasas de uva (opcional)
  • Caramelo líquido para el molde Caramelo líquido para el molde
Pasos
  • Cortar el pan en trozos pequeños y colocarlo en un bowl con la leche. Dejar reposar durante 15 minutos para que se ablande por completo.
  • Agregar los huevos, el azúcar, la esencia de vainilla, la ralladura de limón o naranja y las pasas de uva si se utilizan. Mezclar o procesar hasta obtener una preparación homogénea.
  • Cubrir el fondo y los laterales de un molde apto para freidora de aire con caramelo líquido. Verter la mezcla y alisar la superficie.
  • Cocinar en la freidora de aire a 160 °C durante 30 a 35 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio. Si la superficie se dora demasiado rápido, cubrir el molde con papel aluminio durante los últimos minutos.
  • Dejar enfriar completamente, llevar a la heladera durante al menos 2 horas y desmoldar antes de servir el budín de pan en freidora de aire.

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