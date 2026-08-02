Receta perfecta de budín de pan en freidora de aire: lista en 5 pasos
Prepara un budín de pan casero y económico en freidora de aire, ideal para aprovechar el pan del día anterior y reducir el desperdicio de alimentos.
El budín de pan en freidora de aire es una forma práctica de preparar uno de los postres más tradicionales aprovechando el pan del día anterior. Esta es una de las recetas ideales para quienes buscan un dulce casero, económico y con una textura suave y húmeda, sin necesidad de utilizar el horno convencional.
Gracias a la cocción rápida de la freidora de aire, el budín de pan en freidora de aire queda dorado por fuera y muy cremoso por dentro. Dentro de la cocina de aprovechamiento, es una preparación perfecta para reducir el desperdicio de alimentos y disfrutar de un postre clásico con muy poco esfuerzo. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 300 g de pan del día anterior
- 700 ml de leche
- 3 huevos
- 3 huevos
- 150 g de azúcar
- 150 g de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón o 1 naranja
- 50 g de pasas de uva (opcional)
- Caramelo líquido para el molde
- Cortar el pan en trozos pequeños y colocarlo en un bowl con la leche. Dejar reposar durante 15 minutos para que se ablande por completo.
- Agregar los huevos, el azúcar, la esencia de vainilla, la ralladura de limón o naranja y las pasas de uva si se utilizan. Mezclar o procesar hasta obtener una preparación homogénea.
- Cubrir el fondo y los laterales de un molde apto para freidora de aire con caramelo líquido. Verter la mezcla y alisar la superficie.
- Cocinar en la freidora de aire a 160 °C durante 30 a 35 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio. Si la superficie se dora demasiado rápido, cubrir el molde con papel aluminio durante los últimos minutos.
- Dejar enfriar completamente, llevar a la heladera durante al menos 2 horas y desmoldar antes de servir el budín de pan en freidora de aire.