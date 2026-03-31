Receta budín de pan sin horno: lo hacés y no sobra nada

Esta receta de budín de pan es perfecta para quienes buscan un postre fácil, económico y lleno de sabor. Ideal para aprovechar el pan del día anterior, logra una textura cremosa y húmeda sin necesidad de horno. Es un clásico bien casero, perfecto para la merienda o como postre .

Esta receta es un clásico de la cocina casera

Una receta que pasará a ser tu favorita

1- Cortá el pan en trozos y remojalo con la leche hasta que esté bien blando.

2- Procesá o pisá la mezcla hasta lograr una textura uniforme.

3- Agregá el azúcar, los huevos y la vainilla.

4- Mezclá bien hasta integrar todos los ingredientes.

5- Sumá las pasas de uva si te gustan.

6- En una olla, hacé el caramelo con el azúcar y el agua hasta dorar.

7- Volcá el caramelo en un molde apto para cocina.

8- Incorporá la preparación del budín.

9- Cociná a baño María en hornalla a fuego bajo durante 45 minutos.

10- Dejá enfriar, desmoldá y llevá a la heladera antes de servir.

Disfrutá de este postre delicioso Es una receta muy económica y rendidora. Directo al Paladar

De la cocina a la mesa

Esta receta de budín de pan sin horno es una opción ideal para transformar ingredientes simples en un postre delicioso. Su textura cremosa y su sabor dulce lo convierten en un clásico que nunca falla. El secreto está en hidratar bien el pan y cocinar a fuego bajo para lograr una cocción pareja. Podés acompañarlo con dulce de leche o crema para hacerlo aún más tentador. Además, se conserva muy bien en heladera por varios días, lo que lo hace práctico y rendidor. ¡Listo el postre!.