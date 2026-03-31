Receta budín de pan sin horno: lo hacés y no sobra nada
Probá esta receta de budín de pan sin horno, cremosa, económica y fácil, ideal para aprovechar pan viejo y disfrutar un postre casero irresistible.
Esta receta de budín de pan es perfecta para quienes buscan un postre fácil, económico y lleno de sabor. Ideal para aprovechar el pan del día anterior, logra una textura cremosa y húmeda sin necesidad de horno. Es un clásico bien casero, perfecto para la merienda o como postre.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
- 300 gramos de pan.
- 500 mililitros de leche.
- 150 gramos de azúcar.
- 2 huevos.
- 5 gramos de esencia de vainilla.
- 50 gramos de pasas de uva (opcional).
Para el caramelo:
- 150 gramos de azúcar.
- 50 mililitros de agua.
Paso a paso para crear un budín de pan sin horno delicioso
1- Cortá el pan en trozos y remojalo con la leche hasta que esté bien blando.
2- Procesá o pisá la mezcla hasta lograr una textura uniforme.
3- Agregá el azúcar, los huevos y la vainilla.
4- Mezclá bien hasta integrar todos los ingredientes.
5- Sumá las pasas de uva si te gustan.
6- En una olla, hacé el caramelo con el azúcar y el agua hasta dorar.
7- Volcá el caramelo en un molde apto para cocina.
8- Incorporá la preparación del budín.
9- Cociná a baño María en hornalla a fuego bajo durante 45 minutos.
10- Dejá enfriar, desmoldá y llevá a la heladera antes de servir.
De la cocina a la mesa
Esta receta de budín de pan sin horno es una opción ideal para transformar ingredientes simples en un postre delicioso. Su textura cremosa y su sabor dulce lo convierten en un clásico que nunca falla. El secreto está en hidratar bien el pan y cocinar a fuego bajo para lograr una cocción pareja. Podés acompañarlo con dulce de leche o crema para hacerlo aún más tentador. Además, se conserva muy bien en heladera por varios días, lo que lo hace práctico y rendidor. ¡Listo el postre!.