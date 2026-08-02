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Ni sommier ni cama tradicional: el mueble en tendencia para departamentos chicos que mantiene el orden

Las bases con almacenamiento integrado se imponen como tendencia en muebles para espacios reducidos, optimizando el guardado de objetos y ropa.

Marla Ferrón

La tendencia que pisa fuerte en departamentos o casa pequeñas.

La tendencia que pisa fuerte en departamentos o casa pequeñas.

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La cama es uno de los muebles más importantes del hogar, ya que en ella descansamos diariamente. En este contexto, la cama box se convirtió en una tendencia de diseño e interiorismo porque, además de brindar un descanso confortable, permite aprovechar el espacio inferior antes desaprovechado para guardar ropa, calzado u otros objetos cotidianos.

Las bases con almacenamiento integrado representan una solución eficiente para departamentos pequeños o dormitorios con metros cuadrados reducidos. Estos modelos suelen incluir cajones laterales o compartimentos inferiores que facilitan el guardado. Al mantener los elementos organizados debajo de la estructura, se reduce el desorden visual y se genera un ambiente más ordenado.

En el mercado existen dos presentaciones principales. Por un lado se encuentra la cama box conjugada, que integra el colchón y la base en una sola pieza. Por el otro, la cama box con colchón y base separados, que se posiciona como una alternativa de mayor practicidad.

La cama box es un mueble multifunci&oacute;n porque optimiza los espacios.

La cama box es un mueble multifunción porque optimiza los espacios.

Cuál cama box elegir: puntos positivos de cada opción

La versión conjugada resulta adecuada para quienes buscan máxima firmeza, optimizar el espacio físico y reducir el costo de compra inicial. No obstante, presenta una menor vida útil, ya que si se daña el colchón o la estructura se debe reemplazar la unidad completa. En cambio, la cama box de piezas separadas ofrece un mantenimiento más sencillo, mayor durabilidad, la posibilidad de personalizar el colchón y mayor facilidad de traslado.

Frente al sommier tradicional o las camas convencionales, la cama box destaca por su firmeza, la reducción de ruidos al moverse durante la noche y una estética moderna y minimalista que se adapta con facilidad a cualquier estilo de decoración.

Las cama box parten de los $330 mil pesos y pueden alcanzar el millón de pesos dependiendo de los materiales, cajones y sin incluye colchón o no. Es una opción adaptable al bolsillo de cada uno y muchas publicaciones incluyen pago en cuotas o envío gratis.

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