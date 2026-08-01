Presenta:

Tendencias

|

strudel

Receta de strudel de manzana: un postre crocante y delicioso en solo 5 pasos

El strudel de manzana, un clásico de la pastelería austríaca, se destaca por su masa crocante y relleno especiado.

Candela Spann

Receta de strudel de manzana: un postre crocante y delicioso en solo 5 pasos

Receta de strudel de manzana: un postre crocante y delicioso en solo 5 pasos

Shutterstock

El strudel de manzana es uno de los postres más tradicionales de la pastelería centroeuropea, famoso por su masa fina y crujiente que envuelve un relleno de manzanas especiadas. Esta es una de las recetas más elegidas para disfrutar en la merienda o como broche de oro de una comida especial.

Con su inconfundible aroma a canela y manzana recién horneada, el strudel de manzana ocupa un lugar destacado dentro de la cocina austríaca. Servido tibio, solo o acompañado con una bocha de helado o crema, se convierte en un postre irresistible. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
40 minutos
Tiempo de pasos
25 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora y 5 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 1 lámina de masa para strudel o masa filo (8 hojas) 1 lámina de masa para strudel o masa filo (8 hojas)
  • 4 manzanas verdes 4 manzanas verdes
  • 80 g de azúcar 80 g de azúcar
  • 60 g de pasas de uva 60 g de pasas de uva
  • 60 g de nueces picadas 60 g de nueces picadas
  • 50 g de pan rallado 50 g de pan rallado
  • 60 g de manteca 60 g de manteca
  • 1 cucharadita de canela en polvo 1 cucharadita de canela en polvo
  • Jugo de ½ limón Jugo de ½ limón
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Azúcar impalpable para decorar Azúcar impalpable para decorar
Pasos
  • Precalentar el horno a 180 °C. Pelar las manzanas, cortarlas en cubos finos y mezclarlas con el jugo de limón, el azúcar, la canela, la esencia de vainilla, las pasas de uva y las nueces picadas.
  • Derretir la manteca y dorar el pan rallado durante unos minutos. Incorporarlo a la mezcla de manzanas para absorber parte de los jugos durante la cocción.
  • Extender la masa para strudel sobre una superficie limpia. Distribuir el relleno dejando libres los bordes y enrollar cuidadosamente, cerrando bien los extremos para que no se escape el relleno.
  • Colocar el strudel sobre una placa para horno, pincelar la superficie con el resto de la manteca derretida y hornear durante 35 a 40 minutos, hasta que esté bien dorado y crocante.
  • Dejar entibiar unos minutos, espolvorear con azúcar impalpable y servir el strudel de manzana tibio o a temperatura ambiente.

Archivado en

Notas Relacionadas