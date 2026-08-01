Receta de strudel de manzana: un postre crocante y delicioso en solo 5 pasos
El strudel de manzana, un clásico de la pastelería austríaca, se destaca por su masa crocante y relleno especiado.
El strudel de manzana es uno de los postres más tradicionales de la pastelería centroeuropea, famoso por su masa fina y crujiente que envuelve un relleno de manzanas especiadas. Esta es una de las recetas más elegidas para disfrutar en la merienda o como broche de oro de una comida especial.
Con su inconfundible aroma a canela y manzana recién horneada, el strudel de manzana ocupa un lugar destacado dentro de la cocina austríaca. Servido tibio, solo o acompañado con una bocha de helado o crema, se convierte en un postre irresistible. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
40 minutos
Tiempo de pasos
25 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora y 5 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 1 lámina de masa para strudel o masa filo (8 hojas)
- 4 manzanas verdes
- 80 g de azúcar
- 60 g de pasas de uva
- 60 g de nueces picadas
- 50 g de pan rallado
- 60 g de manteca
- 1 cucharadita de canela en polvo
- Jugo de ½ limón
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Azúcar impalpable para decorar
Pasos
- Precalentar el horno a 180 °C. Pelar las manzanas, cortarlas en cubos finos y mezclarlas con el jugo de limón, el azúcar, la canela, la esencia de vainilla, las pasas de uva y las nueces picadas.
- Derretir la manteca y dorar el pan rallado durante unos minutos. Incorporarlo a la mezcla de manzanas para absorber parte de los jugos durante la cocción.
- Extender la masa para strudel sobre una superficie limpia. Distribuir el relleno dejando libres los bordes y enrollar cuidadosamente, cerrando bien los extremos para que no se escape el relleno.
- Colocar el strudel sobre una placa para horno, pincelar la superficie con el resto de la manteca derretida y hornear durante 35 a 40 minutos, hasta que esté bien dorado y crocante.
- Dejar entibiar unos minutos, espolvorear con azúcar impalpable y servir el strudel de manzana tibio o a temperatura ambiente.