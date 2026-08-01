Receta de strudel de manzana: un postre crocante y delicioso en solo 5 pasos

Pasos

Precalentar el horno a 180 °C. Pelar las manzanas, cortarlas en cubos finos y mezclarlas con el jugo de limón, el azúcar, la canela, la esencia de vainilla, las pasas de uva y las nueces picadas.

Derretir la manteca y dorar el pan rallado durante unos minutos. Incorporarlo a la mezcla de manzanas para absorber parte de los jugos durante la cocción.

Extender la masa para strudel sobre una superficie limpia. Distribuir el relleno dejando libres los bordes y enrollar cuidadosamente, cerrando bien los extremos para que no se escape el relleno.

Colocar el strudel sobre una placa para horno, pincelar la superficie con el resto de la manteca derretida y hornear durante 35 a 40 minutos, hasta que esté bien dorado y crocante.