Crema de arroz con frutos rojos: el clásico de siempre renovado
Esta receta de crema de arroz, ideal para desayunos o postres, se renueva con la frescura de los frutos rojos.
La crema de arroz con frutos rojos es una de esas recetas simples y reconfortantes que combinan una textura suave y cremosa con el toque fresco y ligeramente ácido de las frutas. Es perfecta para disfrutar como desayuno, merienda o postre. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para lograr una crema de arroz mucho más sedosa: agregar una pequeña nuez de manteca al finalizar la cocción. Este sencillo truco aporta brillo, una textura más cremosa y evita que la preparación se reseque al enfriarse.
FICHA
Tiempo de cocción
35 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
45 minutos
Modo de cocción
Hornalla
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 180 gr de arroz blanco
- 800 ml de leche
- 80 gr de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 20 gr de manteca
- 200 gr de frutos rojos frescos o congelados (para la salsa)
- 2 cucharadas de azúcar (para la salsa)
- 2 cucharadas de agua (para la salsa)
- 1 cucharadita de jugo de limón (para la salsa)
Pasos
- Colocá el arroz, la leche, el azúcar y la esencia de vainilla en una cacerola.
- Cociná a fuego bajo durante 30 a 35 minutos, revolviendo cada tanto para evitar que se pegue, hasta que el arroz esté bien tierno y la preparación resulte cremosa.
- El gran secreto de esta receta es agregar la manteca una vez finalizada la cocción. Mezclá hasta que se derrita por completo y se integre.
- Para la salsa, colocá los frutos rojos, el azúcar, el agua y el jugo de limón en una cacerola.
- Cociná durante 5 minutos, hasta que las frutas comiencen a desarmarse y la salsa tome una consistencia ligeramente espesa.
- Serví la crema de arroz tibia o fría y terminá con una generosa cantidad de salsa de frutos rojos por encima.