El secreto de los pasteleros: a la crema pastelera hay que agregarle dos cucharadas de harina
La crema pastelera, un clásico infalible en la cocina, revela un truco de pasteleros: añadir harina potencia su firmeza.
La crema pastelera es una de esas recetas básicas de la cocina que nunca pasan de moda. Se utiliza para rellenar tortas, facturas, tartas y muchísimos postres aportando suavidad y un sabor a vainilla delicioso a tus preparaciones ¡Manos a la obra!
Existe un secreto que muchos pasteleros utilizan para conseguir una crema mucho más firme y con mejor cuerpo: agregar dos cucharadas de harina además de el almidón de maíz. Este pequeño truco permite obtener una crema pastelera estable, perfecta para rellenos que necesitan mantener su forma sin perder cremosidad.
FICHA
Tiempo de cocción
10 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
20 minutos
Modo de cocción
Hornalla
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería
Ingredientes
- 500 ml de leche
- 100 gr de azúcar
- 2 yemas
- 40 gr de almidón de maíz
- 2 cucharadas de harina 0000
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 20 gr de manteca
Pasos
- Mezclá las yemas, el azúcar, el almidón de maíz y las 2 cucharadas de harina hasta obtener una preparación sin grumos.
- Calentá la leche junto con la vainilla hasta que esté a punto de hervir.
- Incorporá la leche caliente de a poco sobre la mezcla de yemas mientras revolvés constantemente.
- Volvé toda la preparación a la cacerola y cociná a fuego medio, mezclando sin parar hasta que espese.
- Cuando la crema tenga una consistencia bien firme y brillante, retirala del fuego y agregá la manteca, mezclando hasta integrarla.
- Pasá la crema a un recipiente y cubrila con film en contacto para evitar que se forme una costra. Dejá enfriar completamente antes de utilizar.