Los pasteleros profesionales coinciden: a la crema batida hay que agregarle leche en polvo
El secreto mejor guardado: agregar leche en polvo a la crema batida es el tip para lograr una textura más firme y un cuerpo ideal.
La crema de leche batida es una de esas recetas básicas de la repostería que nunca falla. Liviana, aireada y perfecta para decorar o rellenar tortas, postres y cupcakes, su textura puede mejorar muchísimo con un pequeño truco que utilizan muchos pasteleros profesionales.
En la cocina existe un secreto que marca la diferencia: agregar un poco de leche en polvo antes de batir la crema. Este ingrediente ayuda a estabilizarla, aporta mayor cuerpo y permite obtener una crema mucho más firme, ideal para decorar sin perder suavidad.
FICHA
Tiempo de cocción
10 minutos
Tiempo de pasos
No requiere
Tiempo total de preparación
10 minutos
Modo de cocción
Batido
Dificultad
Muy fácil
Tipo de cocina
Repostería
Ingredientes
- 500 ml de crema de leche (mínimo 35 % de materia grasa), bien fría
- 50 gr de azúcar impalpable
- 2 cucharadas de leche en polvo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
Pasos
- Colocá el bowl y las varillas de la batidora en la heladera o el freezer durante 15 minutos antes de comenzar.
- Verté la crema de leche bien fría en el bowl.
- Agregá el azúcar impalpable, la leche en polvo y la esencia de vainilla, si decidís utilizarla.
- Batí a velocidad media hasta que la mezcla comience a espesar.
- Aumentá ligeramente la velocidad y continuá batiendo hasta obtener picos firmes.
- Detené el batido apenas la crema mantenga su forma para evitar que se corte y termine convirtiéndose en manteca.