Los pasteleros profesionales coinciden: a la crema batida hay que agregarle leche en polvo

La crema de leche batida es una de esas recetas básicas de la repostería que nunca falla. Liviana, aireada y perfecta para decorar o rellenar tortas , postres y cupcakes , su textura puede mejorar muchísimo con un pequeño truco que utilizan muchos pasteleros profesionales.

En la cocina existe un secreto que marca la diferencia: agregar un poco de leche en polvo antes de batir la crema. Este ingrediente ayuda a estabilizarla, aporta mayor cuerpo y permite obtener una crema mucho más firme, ideal para decorar sin perder suavidad.