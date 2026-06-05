¡Secreto revelado! Los profiteroles más deliciosos son con crema de queso y frambuesas

Pasos

Precalentá el horno a 200 °C. Calentá el agua con la manteca hasta que hierva. Agregá la harina de una vez y mezclá hasta formar una masa. Retirá del fuego, incorporá los huevos de a uno y mezclá hasta obtener una preparación lisa.

Formá pequeñas porciones sobre una placa para horno y cocinalas durante 20 a 25 minutos, hasta que estén infladas y doradas. Dejalas enfriar.

Batí el queso crema, la crema de leche y el azúcar impalpable hasta obtener una crema suave. Incorporá las frambuesas ligeramente trituradas.

Abrí los profiteroles, rellenalos con la crema de queso y frambuesas y servilos fríos.