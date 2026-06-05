¡Secreto revelado! Los profiteroles más deliciosos son con crema de queso y frambuesas
La repostería fina encuentra en los profiteroles de crema de queso y frambuesas una de las recetas más sofisticada que destaca por su sabor delicado.
Los profiteroles rellenos de crema de queso y frambuesas son una de las recetas más elegantes y deliciosas de la repostería. La combinación de una masa ligera y aireada con un relleno cremoso y el toque fresco de las frambuesas crea un contraste irresistible de sabores y texturas.
Dentro de la cocina dulce, estos pequeños bocados destacan por su presentación sofisticada y su sabor delicado. Prepará unos profiteroles caseros rellenos de una suave crema de queso y frambuesas utilizando ingredientes sencillos y siguiendo pocos pasos.
FICHA
Tiempo de cocción
25 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
45 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Repostería internacional
Ingredientes
- 125 ml de agua
- 50 g de manteca
- 75 g de harina común
- 2 huevos
- 250 g de queso crema
- 150 ml de crema de leche
- 150 g de frambuesas
- 50 g de azúcar impalpable
Pasos
- Precalentá el horno a 200 °C. Calentá el agua con la manteca hasta que hierva. Agregá la harina de una vez y mezclá hasta formar una masa. Retirá del fuego, incorporá los huevos de a uno y mezclá hasta obtener una preparación lisa.
- Formá pequeñas porciones sobre una placa para horno y cocinalas durante 20 a 25 minutos, hasta que estén infladas y doradas. Dejalas enfriar.
- Batí el queso crema, la crema de leche y el azúcar impalpable hasta obtener una crema suave. Incorporá las frambuesas ligeramente trituradas.
- Abrí los profiteroles, rellenalos con la crema de queso y frambuesas y servilos fríos.
- Abrí los profiteroles, rellenalos con la crema de queso y frambuesas y servilos fríos.