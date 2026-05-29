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Probá este chocolate fudge es una delicia que tenés que probar

Descubrí cómo preparar un irresistible chocolate fudge, una de las recetas fácil y deliciosa para los amantes del cacao y la cocina casera.

Candela Spann

Este fudge de chocolate es ideal para que disfrutes un bocado súper chocolatoso

Este fudge de chocolate es ideal para que disfrutes un bocado súper chocolatoso

Shutterstock

El chocolate fudge es una de las recetas más tentadoras para los amantes del cacao, gracias a su textura suave, cremosa y su intenso sabor a chocolate. Este dulce, muy popular en la repostería casera, resulta perfecto para servir como postre, acompañar el café o disfrutar como un pequeño capricho en cualquier momento del día. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina dulce, el chocolate fudge destaca por su facilidad de preparación y por requerir muy pocos ingredientes. Podrás obtener unos cuadrados de chocolate irresistibles siguiendo unos pasos sencillos y sin necesidad de técnicas complicadas.

FICHA

Tiempo de cocción
10 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
2 horas 20 minutos
Modo de cocción
Cocción en cacerola y refrigerado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería internacional

Ingredientes

  • 300 g de chocolate semiamargo 300 g de chocolate semiamargo
  • 200 g de leche condensada 200 g de leche condensada
  • 30 g de manteca 30 g de manteca
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
Pasos
  • Colocá el chocolate semiamargo, la leche condensada y la manteca en una cacerola a fuego bajo. Revolvé hasta que el chocolate se derrita y la mezcla quede homogénea. Colocá el chocolate semiamargo, la leche condensada y la manteca en una cacerola a fuego bajo. Revolvé hasta que el chocolate se derrita y la mezcla quede homogénea.
  • Retirá del fuego, agregá la esencia de vainilla y mezclá bien. Retirá del fuego, agregá la esencia de vainilla y mezclá bien.
  • Volcá la preparación en un molde pequeño forrado con papel manteca y alisá la superficie. Volcá la preparación en un molde pequeño forrado con papel manteca y alisá la superficie.
  • Llevá a la heladera durante al menos 2 horas, hasta que esté firme. Luego cortá en cuadrados y serví. Llevá a la heladera durante al menos 2 horas, hasta que esté firme. Luego cortá en cuadrados y serví.

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