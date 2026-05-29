Probá este chocolate fudge es una delicia que tenés que probar
Descubrí cómo preparar un irresistible chocolate fudge, una de las recetas fácil y deliciosa para los amantes del cacao y la cocina casera.
El chocolate fudge es una de las recetas más tentadoras para los amantes del cacao, gracias a su textura suave, cremosa y su intenso sabor a chocolate. Este dulce, muy popular en la repostería casera, resulta perfecto para servir como postre, acompañar el café o disfrutar como un pequeño capricho en cualquier momento del día. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina dulce, el chocolate fudge destaca por su facilidad de preparación y por requerir muy pocos ingredientes. Podrás obtener unos cuadrados de chocolate irresistibles siguiendo unos pasos sencillos y sin necesidad de técnicas complicadas.
FICHA
Ingredientes
- 300 g de chocolate semiamargo
- 200 g de leche condensada
- 30 g de manteca
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Colocá el chocolate semiamargo, la leche condensada y la manteca en una cacerola a fuego bajo. Revolvé hasta que el chocolate se derrita y la mezcla quede homogénea.
- Retirá del fuego, agregá la esencia de vainilla y mezclá bien.
- Volcá la preparación en un molde pequeño forrado con papel manteca y alisá la superficie.
- Llevá a la heladera durante al menos 2 horas, hasta que esté firme. Luego cortá en cuadrados y serví.