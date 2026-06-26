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Crema Bariloche: el secreto mejor guardado de las recetas de cocina dulce

Los amantes de las recetas de cocina dulce encontrarán en la crema Bariloche un secreto para tortas, alfajores y postres

Candela Spann

Recetas de cocina para golosos: crema Bariloche cremosa, intensa y fácil

Recetas de cocina para golosos: crema Bariloche cremosa, intensa y fácil

Imagen creada por IA - MDZ

La crema Bariloche es una de las recetas más deliciosas de la repostería argentina, inspirada en los sabores característicos del chocolate que hicieron famosa a la ciudad patagónica. Su combinación de crema, dulce de leche y chocolate da como resultado una preparación suave, intensa y perfecta para rellenar tortas, alfajores, piononos o servir como postre. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina dulce, esta crema destaca por su textura aterciopelada y su sabor irresistible. Prepará una auténtica crema Bariloche casera utilizando pocos ingredientes y logrando un resultado digno de una chocolatería artesanal.

FICHA

Tiempo de cocción
10 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
20 minutos
Modo de cocción
Cocción suave
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería argentina

Ingredientes

  • 300 gr de dulce de leche repostero 300 gr de dulce de leche repostero
  • 200 ml de crema de leche 200 ml de crema de leche
  • 150 gr de chocolate semiamargo 150 gr de chocolate semiamargo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
Pasos
  • Picá el chocolate semiamargo y colocálo en un bol.
  • Calentá la crema de leche hasta que esté a punto de hervir. Vertela sobre el chocolate y dejá reposar 2 minutos.
  • Mezclá hasta obtener una ganache lisa y brillante.
  • Incorporá el dulce de leche repostero y la esencia de vainilla, mezclando hasta lograr una crema homogénea.
  • Dejá enfriar antes de utilizar como relleno o llevá a la heladera para obtener una textura más firme.

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