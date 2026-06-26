Crema Bariloche: el secreto mejor guardado de las recetas de cocina dulce
Los amantes de las recetas de cocina dulce encontrarán en la crema Bariloche un secreto para tortas, alfajores y postres
La crema Bariloche es una de las recetas más deliciosas de la repostería argentina, inspirada en los sabores característicos del chocolate que hicieron famosa a la ciudad patagónica. Su combinación de crema, dulce de leche y chocolate da como resultado una preparación suave, intensa y perfecta para rellenar tortas, alfajores, piononos o servir como postre. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina dulce, esta crema destaca por su textura aterciopelada y su sabor irresistible. Prepará una auténtica crema Bariloche casera utilizando pocos ingredientes y logrando un resultado digno de una chocolatería artesanal.
FICHA
Ingredientes
- 300 gr de dulce de leche repostero
- 200 ml de crema de leche
- 150 gr de chocolate semiamargo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Picá el chocolate semiamargo y colocálo en un bol.
- Calentá la crema de leche hasta que esté a punto de hervir. Vertela sobre el chocolate y dejá reposar 2 minutos.
- Mezclá hasta obtener una ganache lisa y brillante.
- Incorporá el dulce de leche repostero y la esencia de vainilla, mezclando hasta lograr una crema homogénea.
- Dejá enfriar antes de utilizar como relleno o llevá a la heladera para obtener una textura más firme.