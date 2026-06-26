Tres rincones de Argentina que parecen sacados de otro país

Montañas alpinas, desiertos volcánicos y selvas imponentes: tres lugares de Argentina que parecen estar en otro país y sorprenden a viajeros.

Argentina tiene paisajes muy diversos. En un mismo país conviven montañas, selvas, glaciares, desiertos y extensas llanuras. Esa variedad hace que algunos destinos parezcan sacados de otros rincones del mundo, aunque se encuentren dentro de las fronteras nacionales. Estos son tres lugares que sorprenden por sus características y suelen ser comparados con escenarios de otros países.

3 rincones de Argentina increíbles Uno de ellos es la Laguna de los Tres, ubicada en el Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz. El sendero conduce a una vista privilegiada del monte Fitz Roy y de una laguna de color turquesa rodeada de montañas. Por sus paisajes alpinos y sus picos nevados, muchos viajeros la comparan con regiones de la Patagonia chilena o incluso con zonas de Suiza. Sin embargo, se trata de uno de los escenarios naturales más emblemáticos de Argentina.

Otro sitio que parece transportarnos a otro continente es el Campo de Piedra Pómez, en Catamarca. Este enorme desierto de formaciones volcánicas blancas se extiende a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. El viento y la erosión moldearon las rocas durante miles de años, creando figuras que recuerdan a paisajes de Islandia o de algunas áreas volcánicas de Estados Unidos. La inmensidad del lugar y la ausencia de vegetación le dan una apariencia casi extraterrestre.

La princesa Diana en las famosas Cataratas del Iguazú (Argentina). En el extremo norte del país se encuentra el Parque Nacional Iguazú, hogar de las famosas Cataratas del Iguazú. La combinación de selva subtropical, abundante vegetación y grandes saltos de agua suele ser comparada con algunos paisajes de Brasil o incluso con escenarios de África central. Las cataratas están formadas por cientos de saltos distribuidos a lo largo del río Iguazú y constituyen uno de los principales atractivos turísticos de Sudamérica.

Más allá de sus diferencias, estos tres destinos comparten una característica: ofrecen paisajes que rompen con la imagen tradicional que muchos tienen de Argentina. Cada uno posee una identidad propia y demuestra la enorme diversidad geográfica del país.