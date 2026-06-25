Dolor en el deporte argentino: murió Daniel Castellani, leyenda histórica del vóley nacional

El histórico capitán de la Selección de los Juegos de Seúl 1988 falleció este jueves 25 de junio a los 65 años.

A los 65 años, el emblemático exjugador y entrenador falleció tras una larga y valiente lucha contra una enfermedad oncológica.

El deporte argentino está de luto. Este jueves 25 de junio se confirmó la muerte de Daniel Castellani, uno de los máximos pilares y referentes de la historia del voleibol moderno de nuestro país. A los 65 años, el emblemático exjugador y entrenador falleció tras una larga y valiente lucha contra una enfermedad oncológica, según informó oficialmente la Federación del Voleibol Argentino (FEVA).

Una huella imborrable con la camiseta de la Selección Como jugador, Castellani vistió la camiseta albiceleste con una jerarquía y un liderazgo que lo llevaron a portar la cinta de capitán de la Selección argentina entre 1981 y 1988. Fue el emblema indiscutido de la recordada "Generación del 82", que firmó las páginas de oro más gloriosas del deporte nacional:

Medalla de Bronce en el Mundial de Buenos Aires 1982.

Medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, una hazaña irrepetible para la disciplina. Su consagración desde el banco y el histórico título con Polonia Su transición al banco de suplentes fue tan exitosa y brillante como su etapa con las rodilleras puestas. Al mando del seleccionado masculino de mayores entre 1993 y 1999, Castellani comandó al equipo a la conquista de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995 y a la clasificación a los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

Su enorme reputación estratégica lo proyectó a las ligas europeas, donde alcanzó la cúspide internacional al consagrarse campeón del Campeonato Europeo de 2009 dirigiendo a la Selección de Polonia, un hito que lo terminó de consolidar en la élite mundial del olimpismo.

Su último baile: Las Panteras y la lucha contra la enfermedad En 2023, Castellani asumió la dirección técnica de Las Panteras, la selección argentina femenina. Pocos meses después del anuncio, el propio DT reveló en una entrevista con el diario La Nación que a comienzos de ese año había sido diagnosticado con cáncer.