Los bombazos de Sampaoli tras el duro 0-3 de Talleres ante Lanús en Córdoba: "Hay una gran incapacidad defensiva"

La T volvió a perder, esta vez por 3-0 ante Lanús en Córdoba, y Sampaoli reconoció que su equipo atraviesa un preocupante momento defensivo.

Jorge Sampaoli no ocultó su preocupación después de una nueva derrota de Talleres. El conjunto cordobés cayó 3-0 ante Lanús en el estadio Mario Alberto Kempes y el entrenador sumó su tercera caída en cuatro partidos al frente de la T. Tras el encuentro, el DT fue autocrítico y puso el foco en una debilidad que, según reconoció, todavía no logró solucionar.

“El grado de vulnerabilidad que tiene el equipo es llamativo, preocupante y me tiene en tarea. Todavía no lo hemos podido resolver”, aseguró Sampaoli, quien explicó que la juventud del plantel representa un desafío adicional. Para el entrenador, el principal problema aparece en las transiciones y en determinados duelos que terminan exponiendo demasiado al equipo.

Las fuertes declaraciones de Jorge Sampaoli tras el duro 0-3 de Talleres ante Lanús El técnico también se refirió a una de las situaciones que más le molestaron durante la goleada: “Inclusive en el segundo gol, hay un gol de nuevo de cruzada, que perdemos un duelo aéreo y esas son situaciones que después cuesta un montón”, analizó. En ese sentido, consideró que esos errores puntuales terminan condicionando el rendimiento general y dejando una imagen mucho peor de la que pretende para sus dirigidos.

X @TNTSports La preocupación del entrenador no quedó solamente dentro del campo de juego. Los hinchas despidieron al equipo con silbidos y Sampaoli entendió que la reacción del público tiene una explicación: “El equipo no muestra nada que estimule a la gente. Nosotros generamos este ambiente, es normal”, reconoció el técnico, que evitó responsabilizar a los simpatizantes por el clima que se vive en el Kempes.