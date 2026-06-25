Doble terremoto en Venezuela: ¿puede repetirse en Argentina?

Tras la tregedia en Venezuela, crece la preocupación sobre si podría repetirse el mismo evento sísmico en Argentina. Qué zonas son las más peligrosas.

El trágico doble terremoto en Venezuela encendió las alertas en Argentina.

Los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela encendieron la preocupación en distintas partes del mundo. Respecto a Argentina, aunque los especialistas consideran que es un escenario poco probable, advierten que el país tiene zonas con alto riesgo sísmico capaces de registrar terremotos de gran magnitud.

En qué zonas de Argentina podría replicarse un terremoto como el de Venezuela. EFE ¿Puede haber un doble terremoto en Argentina? El geólogo Andrés Folguera explicó que un episodio con dos terremotos de gran intensidad casi simultáneos, como el ocurrido en Venezuela, podría registrarse en Argentina, aunque la probabilidad es muy baja.

"Lo más probable es que una falla genere un terremoto de magnitud 7 o 6,5, o 7 o 7,5, y eso ya va a ser muy destructivo", señaló el especialista en diálogo con TN.

Según indicó, el país cuenta con varias fallas geológicas activas capaces de producir sismos importantes, especialmente en la región andina.

Cuáles son las zonas con mayor riesgo sísmico en Argentina Folguera aseguró que las áreas de mayor peligro se concentran en la precordillera y el noroeste argentino.