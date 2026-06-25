Doble terremoto en Venezuela: ¿puede repetirse en Argentina?
Tras la tregedia en Venezuela, crece la preocupación sobre si podría repetirse el mismo evento sísmico en Argentina. Qué zonas son las más peligrosas.
Los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela encendieron la preocupación en distintas partes del mundo. Respecto a Argentina, aunque los especialistas consideran que es un escenario poco probable, advierten que el país tiene zonas con alto riesgo sísmico capaces de registrar terremotos de gran magnitud.
¿Puede haber un doble terremoto en Argentina?
El geólogo Andrés Folguera explicó que un episodio con dos terremotos de gran intensidad casi simultáneos, como el ocurrido en Venezuela, podría registrarse en Argentina, aunque la probabilidad es muy baja.
"Lo más probable es que una falla genere un terremoto de magnitud 7 o 6,5, o 7 o 7,5, y eso ya va a ser muy destructivo", señaló el especialista en diálogo con TN.
Según indicó, el país cuenta con varias fallas geológicas activas capaces de producir sismos importantes, especialmente en la región andina.
Cuáles son las zonas con mayor riesgo sísmico en Argentina
Folguera aseguró que las áreas de mayor peligro se concentran en la precordillera y el noroeste argentino.
Entre las zonas que requieren mayor atención señaló:
- La Sierra de Pie de Palo y la Sierra de Valle Fértil, en San Juan.
- Las sierras de Famatina, Velasco y Ambato, en La Rioja.
- El Valle de Lerma y el sistema subandino, en Salta.
- La Quebrada de Humahuaca y los Valles Calchaquíes.
Además, indicó que provincias como Córdoba y San Luis también podrían registrar terremotos de consideración.
Por qué ocurrió un doble terremoto en Venezuela
El especialista explicó que el fenómeno fue excepcional porque se activaron casi al mismo tiempo dos grandes fallas geológicas: la de Boconó y la de Oca, ubicadas en el norte de Venezuela.
Las fallas son fracturas de la corteza terrestre que acumulan tensión durante décadas o incluso siglos. Cuando esa energía se libera de forma brusca, se produce un terremoto.
En este caso, el movimiento de una falla habría alterado el equilibrio de la otra, provocando el segundo sismo apenas 39 segundos después. Para Folguera, se trató de una "casualidad estadística" extremadamente poco frecuente.
¿Se pueden predecir los terremotos?
Si bien existen investigaciones experimentales que buscan anticiparlos mediante cambios en la gravedad terrestre y otros indicadores, esos métodos aún no permiten realizar pronósticos confiables.
Por eso, los especialistas coinciden en que la mejor herramienta sigue siendo la prevención, el cumplimiento de normas de construcción antisísmica y la preparación de la población en las regiones de mayor riesgo.