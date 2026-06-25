Catástrofe en primera persona: así fue la dramática evacuación durante los terremotos en Venezuela

Un video viral mostró en primera persona cómo una persona escapaba de su edificio en Venezuela durante los sismos, mientras descendía por escaleras cubiertas de escombros.

Un video viral, muestra como se evacuaba de su edificio durante los terremotos en Venezuela.

Este miércoles se vivió un momento de mucha tensión en gran parte de Venezuela, tras los dos terremotos que sacudieron al país durante la tarde. Según las primeras estimaciones, el primero tuvo una magnitud de 7,1 y el segundo alcanzó los 7,5, provocando grandes destrozos y derrumbes en distintas zonas del territorio nacional.

En medio de la conmoción, una persona grabó el momento en que evacuaba un edificio y mostró en primera persona el impacto de la catástrofe.

La evacuación en medio de los escombros del edificio Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran a esta persona relatando lo que ocurría mientras descendía por las escaleras para evacuar.

A medida que bajaba, el rastro de la destrucción se hacía cada vez más evidente: cuanto más se acercaba a la planta baja, mayores eran los daños visibles en la estructura.