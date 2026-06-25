El urgente pedido de Ricardo Montaner en medio de la tragedia por los terremotos en Venezuela

El cantante se expresó en redes sociales a raíz de las fuertes pérdidas ocasionadas por los sismos en tierra venezolana.

La reciente tragedia desatada por los terremotos en Venezuela conmocionó al mundo entero, y las figuras del espectáculo no tardaron en hacerse eco de la dramática situación que atraviesa el país. Una de ellas es Ricardo Montaner, quien siempre mantiene un lazo inquebrantable con la tierra donde creció y consolidó su carrera.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el artista compartió un profundo y urgente mensaje dirigido a sus millones de seguidores, buscando movilizar la ayuda humanitaria y la empatía frente al desastre que. hasta el momento, ha dejado un saldo de 188 muertos y 1.520 heridos.

El comunicado de Ricardo Montaner Con un texto blanco sobre un fondo totalmente negro, Montaner reflexionó sobre la gravedad del contexto y la necesidad de priorizar la asistencia: "Hay momentos en la vida en los que debemos elegir entre lo urgente y lo importante. Hoy no es el caso".

Lejos de quedarse solo en el lamento, el cantante remarcó que la catástrofe no da margen de tiempo para la inacción. "Lo que pasa en Venezuela es urgente e importante... Activarnos es una forma de demostrar para qué estamos", continuó escribiendo en su publicación, haciendo un fuerte llamado a la acción colectiva frente a la emergencia.

Fiel a sus convicciones y a su fe, el músico cerró su descargo con unas sentidas palabras por los afectados y un pedido directo a su comunidad para que brinden asistencia. "Dios tenga misericordia de este pueblo que lo ama... Y nosotros, tengamos la urgencia de socorrer a quien lo necesita", concluyó, firmando el mensaje con su nombre.