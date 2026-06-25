El importante e inesperado cambio que sufrirá el programa de Mirtha Legrand: los detalles

En las últimas horas confirmaron que el programa de la diva sufrirá una fuerte modificación y los televidentes quedaron sorprendidos.

En las últimas horas se confirmó que el programa de Mirtha Legrand sufrirá un inesperado cambio este sábado. Según confirmaron desde El Trece, el ciclo de cenas cambiará sorpresivamente de horario.

Desde el canal confirmaron en sus publicidades que La Noche de Mirtha tendrá por esta vez un horario especial y saldrá al aire a partir de las 20:00 horas. Esto se debe a una estrategia para no competir con Telefe que transmitirá el partido de la Selección argentina.

El programa de Mirtha Legrand sufrirá un cambio este sábado Mirtha Legrand saldrá al aire en horario especial. Foto: captura de video / El Trece. Es que este sábado el equipo de Lionel Scaloni cierra la fase de grupos a partir de las 22:00 horas. El programa de la diva comienza siempre a las 21:30 y está claro que es para no bajar los números en cuanto al nivel de audiencia.

Al empezar a las 20:00, Mirtha Legrand se despedirá a las 21:45, cuando Telefe esté con el final de la previa del encuentro entre Argentina y Jordania.

Los invitados que tendrá Mirtha Legrand el sábado Para este programa especial, la producción de Mirtha Legrand confirmó los nombres de las figuras que la acompañarán en su mesaza de este sábado 27 de junio.