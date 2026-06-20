De qué se trata Descubrí UNCuyo, el programa que acerca la universidad a futuros estudiantes

La Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) consolida una estrategia para acercar la educación superior a más personas a través de Descubrí UNCuyo , un programa que desde hace un año trabaja para conectar distintas trayectorias educativas y de vida con el entorno universitario.

La iniciativa busca tender puentes entre la universidad y quienes evalúan continuar sus estudios, brindando información sobre carreras, servicios y oportunidades académicas. Para ello, el programa sale activamente al encuentro de la comunidad con el objetivo de llegar a la mayor cantidad posible de futuros estudiantes .

El trabajo se desarrolla en distintos puntos de Mendoza mediante visitas a escuelas de barrios vulnerables, zonas rurales y Centros de Educación de Nivel Secundario (CENS) destinados a personas jóvenes y adultas. Además, el equipo participa en exposiciones educativas organizadas en diferentes departamentos de la provincia para acercar la propuesta académica de la UNCuyo a quienes, por distintas razones, tienen menos posibilidades de acceder a esta información.

La propuesta también contempla la llegada de estudiantes al Campus universitario a través de Punto de Encuentro, una línea de acción que organiza visitas programadas de contingentes escolares provenientes de distintos departamentos. Allí participan de actividades recreativas, recorridos guiados y espacios de intercambio destinados a derribar mitos sobre la vida universitaria y acercar una experiencia concreta de lo que implica estudiar en la institución.

“ Descubrí UNCuyo es una ventana por la cual pueden mirar un poquito cómo es la vida dentro de nuestra universidad. Ojalá hayamos logrado generar un servicio público de orientación vocacional. Esperamos sea de utilidad para todas las escuelas y fundamentalmente para quienes desean ingresar a nuestra Universidad y quieren buscar un poco de información para orientar lo mejor posible esa búsqueda”, destacó Julio Aguirre, secretario Académico de Rectorado.

El trabajo territorial se complementa con el portal de ingreso de la universidad, una plataforma que reúne información actualizada sobre la oferta académica, los períodos de inscripción y los distintos servicios disponibles para estudiantes. El sitio permite acceder a datos sobre más de 140 carreras y funciona como un espacio de articulación entre todas las unidades académicas.

El impacto de una propuesta con alcance provincial

Desde la UNCuyo señalaron que estas acciones reflejan el compromiso de la universidad pública con el acompañamiento de jóvenes y adultos que buscan continuar su formación. El análisis de los aspirantes muestra que la franja etaria de quienes desean ingresar se ha ampliado, incorporando a personas que tuvieron trayectorias educativas interrumpidas y que hoy encuentran nuevas oportunidades para retomar sus estudios.

En ese contexto, el trabajo con los CENS adquiere un papel fundamental, al igual que la presencia en zonas alejadas donde el acceso a herramientas digitales puede resultar limitado. La estrategia apunta a garantizar que el derecho a la educación superior y la democratización del conocimiento lleguen a todos los rincones de Mendoza.

Los resultados también reflejan el alcance de la propuesta. Durante 2025, los equipos de la universidad recorrieron casi 1.300 kilómetros para participar en exposiciones educativas departamentales y acercar la oferta académica de manera presencial. Además, la proyección para este año indica que más de 5.000 estudiantes mendocinos participarán, hasta fines de agosto, de las visitas al Campus universitario organizadas a través de Punto de Encuentro.