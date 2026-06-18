Los videos falsos de IA que coparon la campaña electoral de la UNCuyo

Durante las últimas semanas previas a la primera vuelta de las elecciones universitarias que fueron el 9 de junio y al balotaje que será el 23 de junio, comenzaron a difundirse en redes sociales y grupos de WhatsApp piezas audiovisuales manipuladas digitalmente. En algunos casos se trató de videos satíricos o humorísticos, pero en otros aparecieron montajes que simulaban declaraciones reales de candidatos, generando confusión entre estudiantes, docentes y personal universitario.

La utilización de herramientas de IA generativa permitió crear contenidos con un nivel de realismo difícil de detectar a simple vista. Voces clonadas, sincronización labial y edición automatizada fueron algunos de los recursos empleados para producir los llamados “deepfakes”, una técnica que consiste en alterar imágenes o audios mediante inteligencia artificial para aparentar autenticidad.

El fenómeno no pasó desapercibido dentro de la comunidad universitaria. Distintos sectores expresaron preocupación por el impacto que este tipo de contenidos puede tener sobre la calidad del debate democrático y la transparencia electoral. Desde agrupaciones estudiantiles hasta docentes especializados en comunicación digital advirtieron sobre el riesgo de desinformación y manipulación política.

En paralelo, el uso de IA también despertó discusiones sobre los vacíos normativos existentes dentro de los procesos electorales universitarios. Actualmente, la UNCuyo no cuenta con regulaciones específicas sobre contenidos manipulados digitalmente o campañas realizadas mediante inteligencia artificial, como sucede en cualquier otro espacio ya que se trata de una novedad Esto deja una zona gris respecto de posibles sanciones o mecanismos de control.

Además de la preocupación institucional, el fenómeno también evidenció un cambio en las formas de hacer campaña dentro del ámbito universitario. Las redes sociales ya ocupaban un lugar central en la disputa política estudiantil y docente, pero la incorporación de inteligencia artificial marca una nueva etapa, donde la creatividad digital y la viralización juegan un rol cada vez más determinante.

Algunos sectores defendieron el uso de estos recursos como parte de estrategias comunicacionales innovadoras, especialmente cuando se trata de piezas humorísticas o parodias claramente identificables. Sin embargo, otros remarcaron que la falta de identificación explícita puede inducir a engaño y deteriorar la confianza en la información que circula durante los procesos electorales.

La situación en la UNCuyo refleja una problemática más amplia que atraviesa actualmente a democracias de todo el mundo. En distintos países ya se registraron campañas políticas atravesadas por fakes, audios falsos y operaciones digitales impulsadas mediante inteligencia artificial. La diferencia es que ahora el fenómeno llegó también a espacios locales y universitarios, tradicionalmente alejados de este tipo de herramientas sofisticadas.

Mientras la tecnología avanza a gran velocidad, el desafío para las instituciones será encontrar mecanismos que permitan preservar la libertad de expresión sin resignar transparencia ni calidad democrática. En la UNCuyo, el debate sobre este asunto recién comienza, pero dejó en claro que la inteligencia artificial ya forma parte del escenario político universitario y probablemente seguirá teniendo un rol creciente en futuras campañas.