Verónica Magario quedó expuesta por la interna peronista y llamó a la primera sesión del año en el Senado bonaerense

Tras la jura de los nuevos senadores, en diciembre pasado, la interna peronista paralizó el Senado bonaerense . Y luego de que Sergio Berni y Malena Galmarini, y legisladores opositores, expusieran a la vicegobernadora, Verónica Magario se vio obligada a convocar a la primera sesión ordinaria del año y permitir el ingreso de periodistas al palco de prensa.

La sesión, tras sacar telarañas y polvo acumulado en las bancas por la inactividad legislativa, quedó fijada para el próximo miércoles 24 de junio a las 13, casualmente el día que Messi cumple 39 años , por lo que la broma que circulaba en los pasillos del Senado bonaerense era que algún senador iba a presentar un proyecto de declaración para cantarle el "feliz cumpleaños" al capitán de la Selección argentina.

La última vez que en la Cámara Alta se debatió un proyecto ordinario fue el ya lejano 2 de octubre de 2025. Desde entonces, el Senado bonaerense se transformó en un “estacionamiento” para proyectos de leyes.

En lo que va del 2026, pasaron por mesa de entrada más de 300 los proyectos de ley, pedidos de informes y de declaraciones que juntan polvo en los cajones de la oficina de recepción; ya que, al conformarse a finales de mayo las comisiones legislativas, las iniciativas no tomaron estado parlamentario.

En lo que va del año, la única vez que los senadores se sentaron en sus bancas fue para una sesión especial de carácter estrictamente conmemorativo por los cincuenta años del Golpe de Estado de 1976. Fuera de ese “hito”, la agenda real de los bonaerenses quedó completamente obturada por la interna peronista .

El “fuego amigo” que deja expuesta a la vicegobernadora

La presión en el Senado bonaerense, por la parálisis legislativa, era algo ya insostenible. Verónica Magario estaba cercada por la oposición, que amenazaba con forzar a una sesión especial, y estaba siendo ametrallada por el "fuego amigo".

El propio presidente del bloque de senadores peronistas, Sergio Berni, no anduvo con vueltas y calificó la parálisis de la Cámara Alta provincial como un “papelón”. En la misma sintonía, cargó contra la vicegobernadora, la senadora y referente número uno del Frente Renovador Malena Galmarini, que tras asumir la presidencia de la estratégica comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA), tildó la inactividad del Senado de “una vergüenza”.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Tanto Malena Galmarini como Sergio Berni, expusieron a Verónica Magario, dejando en evidencia el miedo del kicillofismo de que la vicegobernadora no pueda contener, como ya ha pasado, los pases de factura de la interna peronista en medio de la sesión.

Decretos flojitos de papeles y el factor Messi

El regreso al recinto, lejos de traer paz, promete reavivar una interna feroz entre el esquema del kicillofismo, La Cámpora y el kirchnerismo, a la que podría sumarse ahora el massismo que reclama la vicepresidencia segunda. Sergio Berni ya avisó que va por todo.

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Sergio Berni acusa a Verónica Magario de haber enviado decretos diferentes a los votados por el bloque el pasado 7 de mayo para la repartija de las 47 comisiones permanentes. Uno de los chistes de pasillo (haciendo alusión a que el nacimiento de Lionel Messi coincide con el regreso de las sesiones ordinarias) es que la vicegobernadora va a necesitar la habilidad del 10 para esquivar los misiles del exmilitar kirchnerista.

La oposición carga contra la interna

En dialogo con MDZ, el senador de La Libertad Avanza Diego Valenzuela dijo: “Es una barbaridad que el peronismo tenga de rehén a 17 millones de bonaerenses. Verónica Magario no convocaba a sesiones para no exponer la interna. La Cámpora y el kirchnerismo no solo trabaron al gobierno bonaerense paralizándolo también obturaron la actividad legislativa".

Desde el PRO, también cargaron contra Verónica Magario por paralizar la actividad. En declaraciones a este diario, Pablo Petrecca, presidente de la bancada amarilla, afirmó: "Hace meses que, desde la oposición, venimos reclamando la convocatoria a sesiones para debatir proyectos que den respuestas a los problemas de los bonaerenses".

"La sesión prevista para la próxima semana es el resultado de ese trabajo y de una insistencia permanente para que el Senado vuelva a funcionar. Lamentablemente, la interna peronista ha llevado a la provincia a una preocupante parálisis institucional, postergando el tratamiento de iniciativas importantes por disputas de poder ajenas a las necesidades de la gente. Esperamos que esta vez no haya sorpresas y que el oficialismo deje de lado sus diferencias para permitir que la Legislatura trabaje como los bonaerenses merecen", sostuvo el presidente del bloque de senadores PRO en la Cámara Alta provincial.

El palco de prensa abierto después de dos años

La gestión de Verónica Magario va a estar marcada por haber sido la primera presidente del Senado de la provincia de Buenos Aires, desde el regreso de la democracia, en obstruir la tarea de los periodistas legislativos cerrando sin dar explicaciones por dos años el palco de prensa. Dicen que fue para evitar "testigos" incómodos en las sesiones, como ocurrió el día que desempató la votación a favor de las reelecciones indefinidas.

Periodistas legislativos reclaman a las autoridades del Senado bonaerense que abran el palco de prensa FOTO: Sindicato de Prensa Bonaerense

Pero la semana pasada, posterior al día del periodista, la vicegobernadora se vio obligada a reabrir el palco de prensa luego de quedar expuesta en la portada de uno de los diarios nacionales de mayor tirada. Por la nota desde el entorno de la vicegobernadora apuntan a Sergio Berni.

Finalmente, la parálisis legislativa en el Senado bonaerense, llega a su fin. O por ahí el diablo termina metiendo la cola y no da un nuevo capítulo de la interna peronista haciendo caer la sesión del próximo miércoles 24 de junio.