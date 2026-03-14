Legislatura bonaerense: La interna peronista traba en el senado 130 mil millones para los intendentes

Se acerca abril y por la interna peronista se dilata la designación de los representantes del Senado bonaerense en la comisión Bicameral de Seguimiento de la Legislatura bonaerense , que debe controlar el destino de 130 mil millones de pesos para los municipios. Los intendentes esperan el auxilio de fondos frescos de la provincia para los primeros días de abril.

La conformación en la Legislatura bonaerense de la Bicameral de Seguimiento, compuesta por 12 legisladores, es clave para auditar el uso que harán los intendentes de los 130.000 millones de pesos que enviara, a lo largo del año, la provincia a los municipios.

En diputados así lo entendieron, dejando internas de lado, nombraron a los 7 auditores de la Cámara Baja provincial. Fuerza Patria se quedó con 5 lugares, repartidos de la siguiente forma entre Las tribus peronistas: El Frente Renovador metió dos representantes (Rubén Eslaiman y Carlos Puglelli); La Cámpora uno (Mayra Mendoza); y los dos restantes fueron uno para el axelismo ( Mariano Cascallares) y el insaurreldismo (Juan de Jesús).

Peligra la sesión del 26 de febrero convocada por la vicegobernadora Verónica Magario para terminar de definir las autoridades del Senado bonaerense

Y el PRO (Alejandro Rabinovich, jefe de bloque) y la UCR Cambio Federal ( Diego Garciarena, jefe de bloque), se quedaron con las sillas opositoras de los representantes por Diputados en la Bicameral de Seguimiento.

Mientras que en el Senado bonaerense las designaciones de sus 5 representantes en la Bicameral de Seguimiento, sigue en veremos producto de la interna peronista . Basta recordar que, tras la jura en diciembre de los nuevos senadores se trabo, por discrepancias entre las tribus peronistas, la sesión preparatoria en la que se debían nombras a las autoridades de la Cámara Alta provincial. Cuenta saldada, a favor del kirchnerismo y La Cámpora, días antes de que Kicillof deje inaugurado el periodo de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense .

Si bien, en la Cámara Alta, las autoridades del cuerpo ya fueron designadas no hay acuerdo, nuevamente la interna peronista metió la cola, para nombrar a las autoridades en las comisiones permanentes y especiales del Senado provincial. Por lo que esta semana, en el senado bonaerense la rosca va a estar más activa que nunca, ya que la primera sesión del año fue convocada por Verónica Magario para el 30 de marzo.

Mientras tanto, los 5 casilleros correspondientes a la Cámara Alta bonaerense en la Bicameral de Seguimiento siguen vacíos. Dejando, producto de la interna peronista, el control de una caja millonaria en un limbo institucional, algo que empieza a hacer ruido entre los intendentes que necesitan con urgencia de fondos frescos, para obras y “apaciguar” el déficit en sus municipios.

La oposición le pasa factura al peronismo por la parálisis legislativa en la Cámara Alta bonaerense

Cando se pregunta en los bloques opositores que va pasar con los fondos que deben recibir, a partir de abril, los municipios. La respuesta es una sola “No sé, pregúntale a los peronistas. Nosotros ya sabemos quiénes van a ser nuestros representantes”.

Vale recordar que los Legisladores de La Libertad Avanza (bloque opositor mayoritario en ambas cámaras legislativas) tras denunciar la complicidad del PRO y la UCR para darle con sus votos, a cambio de sillas en el Directorio del Banco Provincia y otros lugares claves en el ejecutivo, el endeudamiento a Kicillof no participa de la Bicameral de Seguimiento.

La demora en la conformación de la Bicameral de Seguimiento no es una cuestión meramente administrativa. La Bicameral tiene facultades potentes: pueden exigirle a los intendentes informes trimestrales sobre la ejecución presupuestaria, verificar los proyectos municipales y, fundamentalmente, poner la lupa sobre el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal.

La danza de los millones que miran los intendentes

El sistema de reparto diseñado por la provincia de Buenos Aires, es un rompecabezas a medida para favorecer a “amigos” y someter a “los enemigos”. El 70% de los fondos se distribuye bajo el Coeficiente Único de Distribución (CUD), ese indicador varía año a año generando puntos de conflicto entre los 135 municipios bonaerenses. Como dijo un ex intendente a MDZ, “Nunca sabemos el Excel que usan. Hay cosas que no se entienden tenes municipios sin hospitales municipales con un coeficiente alto, y otros que si tienen hospitales financiados por el municipio con los intendentes a los gritos porque se quedan atrás en el reparto”.

Y el 30% restantes de los fondos coparticipables que entrega el ejecutivo provincial a los intendentes, es por programas específicos de infraestructura y ambiente. Otro terreno fértil, donde “la discrecionalidad” de la política nada a sus anchas.

El cronograma de pagos armado por la cartera económica de Kicillof, es estricto. El primer desembolso está previsto para abril, y las cuotas restantes de este año se efectivizarán en los meses de agosto y noviembre. Finalizando el esquema de pagos en junio del 2027, año electoral, donde cada peso para los intendentes vale doble.

La preocupación entre los intendentes, por la demora en el Senado bonaerense en nombrar a sus representantes de la Bicameral de Seguimiento es palpable. Sin la comisión constituida, el proceso legislativo que debe validar los proyectos municipales se encamina a un cuello de botella que podría retrasar la llegada de fondos frescos a los municipios.

Con el primer pago a la vuelta de la esquina, la pregunta que se hacen los intendentes es si el Senado reaccionará a tiempo o si la interna peronista terminará trabando el control que debe hacer la Legislatura bonaerense de los fondos coparticipables a los municipios.