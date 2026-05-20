Misiones: el gobernador se realizó el narcotest tras la nueva reglamentación provincial

El gobernador de Misiones Hugo Passalacqua fue el primer funcionario provincial en someterse a un examen toxicológico y remarcó la necesidad de dar el ejemplo en la gestión.

Tras el gobernador hicieron lo propio los integrantes de su equipo de Gobierno, en el marco de una medida orientada a reforzar la transparencia en la función pública.

El Mandatario Provincial dijo que “la decisión busca garantizar que quienes ocupan cargos con poder de decisión cumplan con estándares de idoneidad y ética en el ejercicio de sus funciones”.

Passalacqua señaló que “este tipo de acciones apuntan a fortalecer la confianza de la ciudadanía y a consolidar prácticas de control dentro del ámbito estatal”.

“El narcotest se enmarca en una línea de gestión que promueve mayor responsabilidad en el desempeño de los funcionarios públicos, con el objetivo de dar el ejemplo ante la sociedad”; dijo en declaraciones a la prensa

En Leandro N. Alem

El municipio de Leandro N. Alem es el primero que se adhirió al Decreto del Gobernador que obliga a los funcionarios provinciales a someterse a un narcotest en forma anual.

La medida fue anunciada por el intendente Matías Sebely, quien explicó que el objetivo principal es fortalecer la transparencia institucional y garantizar que quienes ocupan cargos de decisión dentro del Estado municipal ejerzan sus funciones en óptimas condiciones.

Según precisó el jefe comunal, el municipio avanzó rápidamente con una resolución propia para poner en funcionamiento el nuevo sistema de controles toxicológicos periódicos.

La iniciativa alcanzará a funcionarios con responsabilidades jerárquicas dentro de la administración pública local y comenzará a implementarse progresivamente en las próximas semanas.

Quiénes deberán realizarse los narcotest

El esquema de controles incluirá a:

• Secretarios municipales

• Directores

• Coordinadores

• Funcionarios con personal a cargo

• Autoridades que administren fondos públicos

• El propio intendente municipal

Sebely sostuvo que la medida apunta a brindar garantías a la comunidad y generar mayor confianza sobre el funcionamiento interno del municipio.

“Nos pareció importante demostrarle a la sociedad que quienes tomamos decisiones estamos al cien por ciento de nuestras capacidades y no bajo efectos de sustancias”, expresó.

Además, consideró que actualmente existe una mayor demanda social hacia la dirigencia política respecto a la transparencia y el compromiso institucional.

Cómo funcionarán los controles toxicológicos

Los estudios serán realizados en el Hospital SAMIC de Leandro N. Alem y tendrán una periodicidad de 90 días para todos los funcionarios alcanzados por la normativa.

El procedimiento consistirá en una muestra de orina y permitirá detectar hasta diez tipos de sustancias toxicológicas.

Entre ellas se encuentran:

• Cocaína

• Marihuana

• Benzodiazepinas

• Sustancias psicoactivas

• Estimulantes y sedantes

El intendente explicó que el examen es relativamente sencillo y rápido, con resultados disponibles en pocos minutos.

Incluso señaló que él mismo ya se sometió recientemente al estudio como parte del proceso inicial de aplicación de la medida.

“Es un procedimiento simple y creemos que también es una forma de dar el ejemplo desde la función pública”, afirmó.

Qué ocurrirá si un funcionario obtiene resultado positivo

Sebely aclaró que el municipio priorizará inicialmente el acompañamiento sanitario y profesional en caso de detectarse consumo problemático de sustancias.

La resolución contempla distintas herramientas de asistencia, entre ellas:

• Licencias temporales

• Tratamientos médicos

• Asistencia psicológica

• Acompañamiento psiquiátrico

• Procesos de recuperación supervisados

Según explicó el jefe comunal, la intención principal no es únicamente sancionar, sino también ofrecer posibilidades de recuperación a quienes atraviesen situaciones vinculadas a adicciones.

Sin embargo, también remarcó que existirán límites institucionales.

En caso de negativa a realizarse el test o rechazo a iniciar un tratamiento correspondiente, el funcionario podría ser removido de su cargo.

“No vamos a permitir que una persona que esté tomando decisiones importantes dentro del municipio lo haga bajo efectos de sustancias”, sostuvo.

Transparencia, salud pública y responsabilidad institucional

Desde el municipio consideran que esta medida también busca instalar una discusión más amplia sobre prevención, salud mental y responsabilidad pública.

Sebely señaló que el impacto de las adicciones atraviesa actualmente a numerosas familias y que la función pública no debe quedar ajena a esa realidad.

Por ese motivo, consideró importante que el Estado pueda transmitir señales claras de responsabilidad institucional y control interno.

Además, remarcó que este tipo de decisiones permiten fortalecer la credibilidad de la administración pública frente a la ciudadanía.

La implementación de narcotest periódicos posicionará a Leandro N. Alem entre los municipios misioneros que avanzan en mecanismos de control vinculados al desempeño de funcionarios jerárquicos.

Mientras tanto, desde el Ejecutivo local aseguraron que continuarán trabajando en políticas orientadas a la prevención, la transparencia y el fortalecimiento institucional dentro del ámbito municipal.