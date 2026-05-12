Cannabis medicinal: Biofábrica Misiones puso en marcha la primera cosecha de 2026

El objetivo es aumentar el volumen de cannabis medicinal producido, en un esquema de producción que permita mejorar la calidad del producto mediante sistemas híbridos de cultivo y aplicación de biotecnología en Misiones .

La responsable de Producción de Biofábrica Misiones, Daniela Kubiak, explicó que “en esta etapa trabajamos con alrededor de 1.000 plantas cultivadas en un sistema que combina invernadero y suelo natural”.

En declaraciones a Canal 12 Posadas dijo que “al tener suelo, las plantas se desarrollan más y, por ende, tienen mayor producción”, y estimó que en este ciclo obtendrán cerca de 50 kilos de flores secas.

El proceso comienza con plantas que ingresan al sector híbrido con una altura de entre 40 y 50 centímetros. A partir de allí, el equipo técnico regula el crecimiento mediante complementación lumínica hasta alcanzar el tamaño adecuado para iniciar la floración.

El Gobierno reglamentó la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial Foto: Shutterstock Avance en la regulación del cannabis medicinal y el cáñamo con un régimen transitorio y permisos definitivos. Foto: Shutterstock

En ese punto, se modifica el fotoperíodo para inducir el desarrollo floral. “Desde ese momento son ocho semanas hasta que estén aptas para la cosecha”, explicó la ingeniera agrónoma. Además del sistema híbrido, Biofábrica trabaja con distintos modelos de producción, incluyendo cultivos bajo cubierta en macetas, sobre suelo y también a cielo abierto.

Investigación y desarrollo

Estos esquemas permiten realizar entre dos y tres ciclos productivos al año, con excepción del invierno. Kubiak remarcó que Biofábrica incorpora investigación y desarrollo en todas las etapas de producción, buscando mejorar genética, sanidad vegetal y rendimiento del cultivo.