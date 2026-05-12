Loma Negra apagará uno de sus hornos hasta noviembre por la crisis de la construcción

Loma Negra anunció el cierre temporal de uno de sus hornos hasta noviembre en plena crisis de la construcción.

La cementera Loma Negra resolvió detener hasta noviembre uno de los principales hornos de su planta de L’Amalí, en Olavarría, a causa de la crisis que vive la industria de la construcción. La empresa justificó la medida por el fuerte incremento de los costos energéticos y la acumulación de insumos generada durante los primeros meses del año.

El parate afectará a uno de los hornos centrales de la planta bonaerense y se extenderá durante seis meses. Desde el gremio minero AOMA señalaron que las interrupciones por mantenimiento suelen prolongarse poco más de un mes y advirtieron que nunca se había registrado una suspensión tan extensa en la historia reciente de la fábrica.

Según indicaron fuentes sindicales, la compañía acumula actualmente más de 700.000 toneladas de clínker almacenadas fuera de los silos, un volumen que permitirá sostener la producción de cemento sin necesidad de mantener en funcionamiento permanente toda la estructura industrial. El clínker es el componente esencial del cemento portland y se obtiene mediante la cocción de piedra en hornos de alta temperatura, un proceso de elevado consumo energético.

La situación expone además el impacto del costo del gas sobre las industrias intensivas en energía durante el invierno. En el sector reconocen que la incertidumbre respecto al abastecimiento y los valores del combustible condiciona las decisiones productivas de varias compañías manufactureras.

Aunque algunos indicadores oficiales mostraron una mejora en marzo, la actividad de la construcción continúa en niveles históricamente bajos. Los despachos de cemento registraron una caída durante abril y volvieron a encender señales de alerta sobre la evolución del mercado interno, especialmente tras el freno de la obra pública nacional.