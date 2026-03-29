Cannabis medicinal: paso a paso, cómo tramitar el Reprocann

Romina Gómez, coordinadora general de la asociación A.C.MED, lidera un espacio fundamental para quienes buscan en el cannabis medicinal una alternativa para mejorar su calidad de vida. La institución se erige como un puente necesario entre el paciente y el marco legal vigente en Argentina, brindando el asesoramiento técnico y humano que requiere la inscripción en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN). Esta herramienta oficial permite que los usuarios puedan cultivar, transportar y consumir la planta bajo un amparo legal estricto, transformando la realidad de miles de familias que dependen de este recurso para su salud.

El proceso de registro, aunque estandarizado, suele generar dudas entre los nuevos usuarios que desconocen los requisitos administrativos necesarios. Desde la asociación explicaron a MDZ que el primer paso fundamental es contar con una indicación médica profesional que justifique el tratamiento de forma sólida. Al respecto, Romina enfatizó: "Nosotros lo que hacemos es asesorar y ayudar al usuario cuando no está muy fácil su accesibilidad respecto a la plataforma de la app Mi Argentina o luego el registro en Reprocann, nosotros hacemos todo el acompañamiento”.

romina acmed cannabis (6) El certificado oficial del REPROCANN permite el transporte seguro de cannabis medicinal. Rodrigo D'Angelo / MDZ Contención y asesoramiento especializado La labor de la entidad trasciende la simple gestión de un formulario digital, se enfoca en la democratización del conocimiento sobre la planta y sus múltiples beneficios. La coordinadora señaló que el acompañamiento integral es la piedra angular para que el usuario se sienta seguro en su decisión terapéutica. "Desde hace tres semanas, están habiendo aprobaciones en 24 horas. Inicialmente cuando empezó a operar Reprocann las aprobaciones eran bastante rápidas, debido a que la demanda era bastante baja, luego en el tiempo la demora era de más o menos un mes y de 4 años a esta parte el organismo estaba no operativo, hay solicitudes del año 2023-2024 que nunca salieron, a esas mismas hubo que darles de baja para volver a hacer la consulta al paciente y volver a subirlas a la nueva forma de funcionamiento del organismo ”, dijo la referente de A.C.MED.

La modificación de la ley permitirá un autocultivo controlado de cannabis medicinal El cannabis medicinal representa una alternativa de salud en constante crecimiento. Foto: Archivo MDZ Inscribirse de manera correcta garantiza que el cultivo doméstico o el acceso a través de un tercero no sea perseguido por las fuerzas de seguridad. Este cambio de paradigma en la salud pública sitúa al país en una posición de vanguardia regional, permitiendo que la medicina cannábica salga de la clandestinidad.

Un registro que transforma realidades La vigencia del carnet emitido por el Ministerio de Salud otorga una previsibilidad necesaria para quienes enfrentan tratamientos o patologías crónicas. Durante la entrevista, se recordó la importancia de mantener los datos actualizados y de realizar las renovaciones con la antelación que los tiempos administrativos sugieren. Según Romina, "el sistema ha evolucionado, pero el asesoramiento humano sigue siendo vital para que el paciente no se pierda en la burocracia”.