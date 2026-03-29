Cannabis medicinal: paso a paso, cómo tramitar el Reprocann
El registro en el Reprocann puede ser un desafío administrativo para muchos. Cómo obtener el certificado de cannabis medicinal.
Romina Gómez, coordinadora general de la asociación A.C.MED, lidera un espacio fundamental para quienes buscan en el cannabis medicinal una alternativa para mejorar su calidad de vida. La institución se erige como un puente necesario entre el paciente y el marco legal vigente en Argentina, brindando el asesoramiento técnico y humano que requiere la inscripción en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN). Esta herramienta oficial permite que los usuarios puedan cultivar, transportar y consumir la planta bajo un amparo legal estricto, transformando la realidad de miles de familias que dependen de este recurso para su salud.
El proceso de registro, aunque estandarizado, suele generar dudas entre los nuevos usuarios que desconocen los requisitos administrativos necesarios. Desde la asociación explicaron a MDZ que el primer paso fundamental es contar con una indicación médica profesional que justifique el tratamiento de forma sólida. Al respecto, Romina enfatizó: "Nosotros lo que hacemos es asesorar y ayudar al usuario cuando no está muy fácil su accesibilidad respecto a la plataforma de la app Mi Argentina o luego el registro en Reprocann, nosotros hacemos todo el acompañamiento”.
Contención y asesoramiento especializado
La labor de la entidad trasciende la simple gestión de un formulario digital, se enfoca en la democratización del conocimiento sobre la planta y sus múltiples beneficios. La coordinadora señaló que el acompañamiento integral es la piedra angular para que el usuario se sienta seguro en su decisión terapéutica. "Desde hace tres semanas, están habiendo aprobaciones en 24 horas. Inicialmente cuando empezó a operar Reprocann las aprobaciones eran bastante rápidas, debido a que la demanda era bastante baja, luego en el tiempo la demora era de más o menos un mes y de 4 años a esta parte el organismo estaba no operativo, hay solicitudes del año 2023-2024 que nunca salieron, a esas mismas hubo que darles de baja para volver a hacer la consulta al paciente y volver a subirlas a la nueva forma de funcionamiento del organismo ”, dijo la referente de A.C.MED.
Inscribirse de manera correcta garantiza que el cultivo doméstico o el acceso a través de un tercero no sea perseguido por las fuerzas de seguridad. Este cambio de paradigma en la salud pública sitúa al país en una posición de vanguardia regional, permitiendo que la medicina cannábica salga de la clandestinidad.
Un registro que transforma realidades
La vigencia del carnet emitido por el Ministerio de Salud otorga una previsibilidad necesaria para quienes enfrentan tratamientos o patologías crónicas. Durante la entrevista, se recordó la importancia de mantener los datos actualizados y de realizar las renovaciones con la antelación que los tiempos administrativos sugieren. Según Romina, "el sistema ha evolucionado, pero el asesoramiento humano sigue siendo vital para que el paciente no se pierda en la burocracia”.
Finalmente, el crecimiento de A.C.MED refleja una demanda social persistente por terapias más naturales y personalizadas. La asociación se posiciona como un referente local, demostrando que la organización civil es capaz de profesionalizar el acceso a la salud con empatía.
Guía práctica: el camino a la legalidad paso a paso
El trámite es personal, privado e intransferible. El proceso se centraliza en la plataforma oficial del Registro del Programa de Cannabis. Romina detalló que el primer requisito indispensable es contar con una cuenta en la aplicación Mi Argentina con la identidad validada ingresando CUIT y una contraseña que el interesado haya creado, ya que es la puerta de acceso al sistema del REPROCANN.
Una vez dentro, el usuario debe seleccionar su perfil -generalmente el de "Paciente - Persona en tratamiento"- y completar con precisión los datos de contacto y, fundamentalmente, el domicilio donde se realizará el cultivo, ya que será un futuro autocultivador“. Es un paso que requiere atención, porque cada dato cargado es una declaración jurada de salud, advirtióla coordinadora de A.C.MED.
El núcleo de la gestión reside en la vinculación médica, un paso donde la asociación brinda un soporte clave. El sistema genera un código único que el paciente debe entregar a un profesional de la salud habilitado. Este médico es quien tiene la responsabilidad de cargar la historia clínica y el consentimiento informado que respalda el tratamiento. Una vez que el Ministerio de Salud valida la documentación, el usuario obtiene su certificado oficial con código QR.
Según explicó Romina, "este documento no solo habilita el cultivo de hasta nueve plantas en floración, sino que también permite el transporte legal de hasta 40 gramos de flores secas o 6 goteros de 30 ml de aceite de cannabis en todo el territorio nacional. Tengamos en cuenta que la 27.350 es una ley nacional”, cerrando así el círculo de protección para el paciente.
Mirá la entrevista completa que MDZ le hizo a Romina Gómez: