Misiones decretó el narcotest obligatorio para sus funcionarios: a qué cargos alcanza y cómo será la prueba

El gobernador de la provincia de Misiones , Hugo Passalacqua , firmó el Decreto N° 776 que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos en el ámbito de la función pública provincial. “Esta es una decisión directa para garantizar que cada persona con poder de decisión tenga la idoneidad y la ética que la familia misionera merece”, expresó el mandatario a través de sus redes sociales.

Según lo expresado por Passalacqua en su cuenta de X y de acuerdo con lo establecido en el documento, la medida alcanza al gobernador, vicegobernador, ministros, autoridades superiores y personal superior de la administración central, e incluye además a integrantes de directorios de entes autárquicos, sociedades del Estado provincial y sociedades con participación estatal mayoritaria. Asimismo, se extiende a las fuerzas de seguridad, el servicio penitenciario y agentes del sistema de salud pública.

En todos los casos, se dispone la realización obligatoria de exámenes toxicológicos preventivos destinados a detectar la presencia de sustancias psicoadictivas ilegales. En tanto, se indicó que el examen debe hacerse anualmente y aleatoria para asegurar la coherencia en el tiempo y la transparencia en el ejercicio de la función pública”, explicó el mandatario provincial.

El Decreto establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud Pública, que tendrá a su cargo la elaboración del procedimiento y de la normativa complementaria, pudiendo hacerlo en conjunto con la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones cuando la temática así lo requiera.

Ante la detección de sustancias psicotrópicas ilegales, el documento establece que deberán activarse los mecanismos previstos en la Constitución provincial y la legislación vigente. También dispone que se garanticen mecanismos de abordaje integral, contención y asistencia interdisciplinaria para las personas alcanzadas por la medida.

La normativa fija además principios rectores para la implementación de los exámenes, entre ellos la confidencialidad, la privacidad, la no discriminación, la protección de datos personales, el derecho de defensa y la preservación del interés público.

La declaración de Passalacqua sobre el narcotest a funcionarios

Al respecto, Passalacqua expresó que “gobernamos para dar el ejemplo cada día, ejerciendo con medidas concretas la integridad y la responsabilidad”. Por su parte el ministro de Prevención de Adicciones Roberto Padilla afirmó que Misiones trabaja hace varios años en esta temática y marcó un precedente en el país.

passalacqua libertad ocho Hugo Passalacqua. X

El funcionario explicó que el gobernador Passalacqua aclaró, al inicio del decreto, que esta iniciativa se enmarca en el Año de la Prevención de las Adicciones, lema de la provincia. “Para mí puntualmente, considero valiosa esta decisión y sobre todo apunta a que quienes estamos en ejercicio de funciones y de responsabilidades, también sepamos de la importancia que tiene la prevención y en este caso de algo que no solamente es un problema de Misiones, también es un problema de Argentina, un problema mundial, pero Misiones adoptó una política pública muy precisa, muy fuerte y realmente estamos, estamos convencidos de que es el camino”.

El decreto establece controles aleatorios y sorpresivos. En declaraciones a la prensa provincia el funcionario explicó que “esto busca sostener en el tiempo una política preventiva”.

Además, remarcó la importancia de la salud mental y las adicciones, un problema que considera en aumento. “Siempre nosotros hemos dicho que la prevención es y debe ser un compromiso de todos y acá lo que estamos viendo es a un Estado responsable cuidando algo que sin dudas nosotros vemos todos los días lo complejo que es salir cuando una persona entró y está transitando un consumo problemático”, afirmó.

En suma, Padilla detalló que el Ministerio de Salud Pública convocará al Colegio de Bioquímicos “para definir el dispositivo y las metodologías de testeo”.

El funcionario enfatizó la importancia de la privacidad y la confidencialidad. “La cobertura y la tranquilidad que se da en la privacidad. Yo creo que todavía para muchas personas el tema del consumo sigue siendo un tema tabú y la adicción es lo no dicho, lo no expresado, lo no puesto en palabras. Entonces, me parece que lo que está haciendo el gobernador con esta decisión es poder también facilitar la búsqueda de esa ayuda, si de pronto alguien esté transitando un consumo problemático en las instituciones que marca el decreto”, aseguró.

Captura de pantalla 2026-05-11 110727 Así serán los controles, según lo dispuesto por el gobernador de Misiones. X @passalacquaok

Padilla señaló que el no reconocimiento de la enfermedad es un gran problema. “El no reconocer la enfermedad, porque lastimosamente el consumo problemático empieza a veces como algo inofensivo, recreativo y termina siendo a la larga algo mucho más complejo y eso es una enfermedad. Y hay una gran dificultad en la persona que transita un consumo problemático en reconocer, en decir: ‘Yo tengo que hacer un alto y buscar ayuda’”.

El funcionario misionero agregó que, “por lo general, la persona que consume cree que controla la situación, aunque todo su entorno se dé cuenta del problema”.

Cómo serán los controles

Los controles detectarán el consumo reciente de sustancias. El decreto también prevé una contraprueba y garantiza la reserva de la identidad. Padilla afirmó que no habrá una publicación de listas negras, ya que la confidencialidad es fundamental para que las personas busquen ayuda. “Me parece que una de las cosas que tiene que tener garantía, no solamente con este decreto, hablo en general, las personas que transitan un consumo problemático son personas que justamente le cuesta llegar a la ayuda por el qué dirán, se van a enterar”.

El decreto establece un plazo máximo de 90 días hábiles para el inicio de los controles. Esta medida se alinea con el proyecto de Ficha Limpia de la provincia. Padilla consideró que estas decisiones fortalecen la posibilidad de que quienes se postulen a cargos públicos tengan las condiciones necesarias para ejercerlos.

Todos los funcionarios que deberán realizar el narcotest

El alcance de la medida es amplio, ya que incluye a funcionarios del gabinete, la cúpula policial, el Servicio Penitenciario y el personal de salud. “El decreto está muy bien expresado, está bien enfocado y sobre todas las cosas, vuelvo a repetir, creo que el mensaje es claro, es preventivo, es decir, el gobierno obviamente abre esta instancia con este decreto donde aleatoriamente se van a empezar a hacer estos testeos, pero también va a dar la posibilidad porque esto puede ser para alguien que de pronto está en situación de consumo, decir ‘Bueno, es mi oportunidad’ y no llegar a una situación límite para reconocer esa búsqueda de la ayuda”.