La "paz" entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner es para la foto: la interna peronista arde en 32 municipios

Si bien la interna peronista bonaerense llego a una “tregua de dientes apretados" entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner , acordando la presidencia del PJ provincial para el gobernador y el Congreso partidario para el líder de La Cámpora , la paz no repercutió en 32 municipios, donde “la orga” y los militantes del Movimiento Derecho al Futuro están lejos del armisticio.

Para "los ideólogos" de "Axel presidente" que transitan a diario la calle 6, la llegada del gobernador al sillón de conductor del PJ de la provincia de Buenos Aires es parte de la “renovación natural del peronismo”; mientras que, para La Cámpora , Máximo tuvo “un gesto de generosidad”. La realidad indica que debajo de la cúpula la interna peronista bonaerense está que arde y se preparan para ir a las urnas partidarias el 15 de marzo en 32 distritos.

Como dijo a MDZ hace unos días un referente peronista del interior bonaerense, “el 2027 está a un soplo de distancia”, por lo que la pelea en los distritos donde no hubo unidad es por el manejo de “la lapicera”.

En La Plata festejan que Axel Kicillof "tiene los votos y el sello" del PJ bonaerense, y ven en el gobernador, tras conseguir la corona de “cacique peronista”, un auténtico jefe político con proyección nacional. Sin embargo, en la letra chica del acuerdo, La Cámpora volvió a ganarle la pulseada al kicillofismo.

Máximo Kirchner no se fue a su casa con las manos vacías : se quedó con la Presidencia del Congreso partidario -desplazando al matancero Fernando Espinoza- y el control de la Junta Electoral, presidida por uno de sus alfiles Leonardo Nardini.

En pocas palabras, Axel Kicillof tiene el despacho y el sillón, pero Máximo Kirchner maneja el reglamento interno. El líder de La Cámpora es el dueño de la lapicera que autoriza alianzas y, lo más importante, las candidaturas de cara al 2027.

32 municipios bajo el fuego de la interna peronista bonaerense

El "operativo contención" funcionó arriba, en la cúpula, pero dejó un tendal de heridos que pasan factura en los municipios donde llegaron con fórceps a la unidad: en 32 distritos, el fuego cruzado de la interna peronista bonaerense está a pleno.

La Junta Electoral tiene hasta el 19 de febrero para "bajar" listas y tratar de que la sangre no llegue al río, pero la pregunta es: ¿Qué pasara después? De los 32 municipios en conflicto, la mitad son tierras gobernadas por intendentes peronistas que tienen “rebeliones en la granja” apadrinadas por La Cámpora y el MDF, dependiendo de qué tribu gobierne.

Traiciones cruzadas en el Conurbano y en el Interior bonaerense

Ya lo decía el fundador del peronismo: “Los peronistas somos como los gatos: cuando parece que nos estamos peleando, nos estamos reproduciendo", como para graficar una interna peronista que en otra época se dirimía a los tiros. Y una vez terminada la disputa, volvía “la calma”. Ahora, en la interna peronista bonaerense predomina la palabra “traición”, por lo que queda muy lejana la otra frase célebre del General Perón: “El que gana, conduce; y el que pierde, acompaña”.

En Morón , el intendente Lucas Ghi ( MDF ) rompió con su mentor histórico, el kirchnerista Martín Sabbatella, para poner a su propio candidato.

, el intendente Lucas Ghi ( ) rompió con su mentor histórico, el kirchnerista Martín Sabbatella, para poner a su propio candidato. En Moreno , la intendenta Mariel Fernández tiene que lidiar con una lista del kicillofismo puro impulsada por el ministro de trabajo provincial Walter Correa. Lo curioso es que, desde el municipio, conducido por el Movimiento Evita, afirman que la lista potenciada por la gobernación tiene "olor a radicalismo".

, la intendenta Mariel Fernández tiene que lidiar con una lista del kicillofismo puro impulsada por el ministro de trabajo provincial Walter Correa. Lo curioso es que, desde el municipio, conducido por el Movimiento Evita, afirman que la lista potenciada por la gobernación tiene "olor a radicalismo". El municipio de General Pueyrredón (Mar del Plata) es el emblema del caos de la interna peronista bonaerense. En ese municipio compiten, tes listas por el control del PJ marplatense: El kicillofismo juega con Adriana Donzelli (apoyada por el exintendente Gustavo Pulti); La Cámpora resiste con Fernanda Raverta; y el peronismo tradicional se la juega con el histórico "Manino" Iriart.

fernanda raverta anses (1).JPG La camporista Fernanda Raverta se quiere quedar con la conducción del PJ marplatense TELAM

Incluso en distritos chicos del interior de la provincia de Buenos Aires, la pelea de la interna peronista bonaerense es a todo o nada.

En 25 de Mayo, la disputa entre el kicillofismo y La Cámpora es a cielo abierto, el exintendente Hernán Ralinqueo quiere retener, con su delfín José Luis Canullán, el control del PJ local. Pero “La Orga” le plantó una lista encabezada por el joven militante Mateo Quattrini

Este patrón se repite en los 32 municipios “calientes”; donde Axel Kicillof quiere poner un pie, Máximo Kirchner le planta una bandera. Y viceversa.

Cuáles son los 32 municipios calientes por la interna del peronismo bonaerense

Los municipios donde, de no llegar a un acuerdo en los próximos días, el 15 de marzo los afiliados del PJ deberán ir a elecciones entre dos listas son: General Rodríguez; Luján; Marcos Paz; Moreno; Morón; Navarro; San Miguel; Tigre; Baradero; Colón; Pergamino ; Ramallo; San Andrés de Giles; San Antonio de Areco; San Nicolás; Zarate; Lanús; Magdalena; Presidente Perón; Bragado; Chivilcoy; Lincoln; 9 de julio; Balcarce; Partido de La costa; Adolfo Alsina; Tornquist; Roque Pérez ; Saladillo y25 de Mayo.

Mientras, que en los municipios de General Pueyrredón (Mar del Plata), Junín y Lobería la diputa de la interna del peronismo bonaerense sería entre tres listas.

Si bien la estrategia de la nueva cúpula del PJ bonaerense es la de "enfriar", la mayor cantidad de internas posibles antes del jueves 19. Reduciendo los conflictos a solo 10 o 15 municipios para que el domingo 15 de marzo el PJ bonaerense no parezca un campo de batalla.