Axel Kicillof acelera para desplazar a Máximo Kirchner del PJ bonaerense

El gobernador de la provincia de Buenos Aires , Axel Kicillof , reunirá este jueves al mediodía en la Casa de Gobierno de La Plata a los intendentes alineados en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), en un intento por ordenar filas frente a la creciente interna con La Cámpora por el control del PJ bonaerense.

El encuentro se da a solo diez días del cierre del plazo para la presentación de listas que competirán en la renovación de autoridades partidarias, prevista para las elecciones internas del próximo 15 de marzo. En ese marco, el espacio que responde al gobernador acelera definiciones para disputar la conducción del partido, hoy en manos de Máximo Kirchner .

Dentro del MDF, tanto entre los intendentes como en el núcleo duro del Gabinete provincial, predomina una posición clara: impulsar a la vicegobernadora Verónica Magario como candidata a presidir el PJ bonaerense. Desde allí hacia abajo, sostienen, el resto de los cargos podría quedar sujeto a negociación.

En caso de que la exintendenta de La Matanza no encabece la lista, el kicillofismo exige al menos que quien lo haga sea una figura plenamente alineada con la gestión provincial y sin cuestionamientos a la autoridad política del gobernador. “Tiene que ser alguien que garantice respaldo a Axel”, repiten en ese sector.

La principal resistencia aparece del lado del espacio que responde a Cristina Kirchner, donde Máximo Kirchner actúa como principal delegado político. Desde allí no muestran disposición a ceder la presidencia del partido, pese a que su liderazgo atraviesa un momento de desgaste y a que la expresidenta cumple prisión domiciliaria, con restricciones que limitan su participación política directa.

El candidato del kirchnerismo

Como alternativa, el kirchnerismo impulsa al intendente de Lomas de Zamora, Ignacio Otermín, a quien presenta como un dirigente con buen diálogo interno y capacidad de articulación. Sin embargo, en el MDF desconfían de esa opción. “Es un buen compañero, pero todos sabemos que responde a Máximo. Necesitamos garantías claras de que no se va a cuestionar al gobernador”, expresó un intendente del espacio ante la consulta de la Agencia Noticias Argentinas.

En paralelo a la disputa entre los dos polos principales, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, lanzó su propia candidatura con el respaldo de la Agrupación Reconquista y comenzó a reunir avales para presentar una lista propia. Su jugada busca posicionarse como una tercera vía en un escenario de confrontación abierta.

Hasta mediados del año pasado, Fernández mantenía una relación cercana con Máximo Kirchner, pero el último cierre de listas dejó al Movimiento Evita —organización a la que pertenece— en una posición de debilidad. El kirchnerismo no logró garantizar la inclusión de Leonardo Grosso en la Legislatura bonaerense y tampoco activó respaldos en otras provincias.

La candidatura de la intendenta de Moreno intenta capitalizar ese malestar y ofrecer una salida intermedia en una interna que, por ahora, no encuentra canales de conciliación. La pelea por el PJ bonaerense profundizó el clima de desorden dentro del peronismo provincial, que no logra construir una conducción clara ni una estrategia definida frente al gobierno de Javier Milei con la mirada puesta en 2027.

Esa preocupación fue expresada públicamente por la diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, quien advirtió que la disputa entre Kicillof y el sector de Máximo Kirchner expone al peronismo en una posición de debilidad. “Hoy estamos obligados a buscar una lista de consenso, porque esta pelea pública no nos deja en un buen lugar”, afirmó en declaraciones radiales.