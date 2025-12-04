Sebastián Pareja denunció un "pacto obsceno" en la Legislatura bonaerense y acusó a Kicillof de maniobras para controlar el Banco Provincia

El diputado nacional Sebastián Pareja cuestionó duramente un presunto acuerdo entre el gobernador Axel Kicillof y sectores de la oposición en la Legislatura bonaerense.

La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires volvió a convertirse en el epicentro de fuertes tensiones políticas tras las declaraciones del diputado nacional Sebastián Pareja, quien acusó al gobernador Axel Kicillof y a referentes de la “vieja política” de sellar un “pacto inescrupuloso, obsceno y explícito” para avanzar con designaciones en el Directorio del Banco Provincia antes del recambio legislativo.

En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, Pareja afirmó que el oficialismo y sectores de la oposición estarían utilizando los últimos días del mandato de diputados y senadores electos en 2021 para “negociar cargos” y “endeudar a los bonaerenses” con decisiones que —según sostuvo— buscan facilitarle al gobernador los próximos dos años de gestión con menor control legislativo.

La acusación de Sebastián Pareja Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SPareja_/status/1996463102565498920&partner=&hide_thread=false La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires está siendo el escenario, una vez más, de lo que significan las prácticas de la vieja política: otro pacto inescrupuloso, obsceno y explícito entre el gobernador y los mismos de siempre. Esos mismos de siempre con tal de negociar… — Sebastián Pareja (@SPareja_) December 4, 2025 “Usan al Directorio del Banco Provincia como botín de guerra, pervirtiendo la entidad financiera aun cuando ya juraron los nuevos legisladores”, escribió el diputado, quien denunció que estas maniobras se realizan “en las últimas horas de los mandatos vigentes” para cerrar acuerdos que, según él, “se van a terminar cuando asuma la nueva bancada de La Libertad Avanza”.

Pareja advirtió que los pactos se estarían negociando con legisladores que dejarán sus cargos en menos de diez días, pese a que los bonaerenses ya eligieron nuevos representantes en las urnas. En ese marco, calificó las supuestas maniobras como una “estafa al pueblo” y señaló que quienes participen de estos acuerdos “serán cómplices y responsables de lo que acaban de hacer”.

El legislador aseguró además que La Libertad Avanza no será parte de estos “negociados de casta” y sostuvo que mantendrán el camino de “austeridad fiscal y responsabilidad política” marcado por el presidente Javier Milei. “La libertad de los bonaerenses no vale un carguito. No somos quiosqueros de contratos”, expresó.