Karina Milei reunió a la tropa libertaria bonaerense para la reelección 2027

Un congreso de La Libertad Avanza denominado “Seminario de Políticas Legislativas de Buenos Aires” fue encabezado este domingo por Karina Milei en Mar del Plata , como plataforma para trabajar por la reelección del presidente Javier Milei en 2027.

“Seminario de Políticas Legislativas de Buenos Aires” fue el nombre que le dio LLA a un congreso que llevó a cabo en el Hotel Provincial de Mar del Plata durante este domingo y para el que llegaron distintas personalidades partidarias, entre ellas la propia secretaria general de la Presidencia de la Nación, Karina Milei.

Además de la hermana del presidente Javier Milei, se hicieron presentes el representante de LLA en la provincia, Sebastián Pareja ; y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem .

La Presidente de La Libertad Avanza, Karina Milei, encabezó el cierre del Congreso Legislativo en Mar del Plata. El mandato es claro: libertad, orden y cambio profundo. Desde cada banca, en cada provincia y recinto del país, vamos a desembarcar con la fuerza necesaria para…

El objetivo de este encuentro y de los ítems expuestos se centró en “fortalecer a los más de 700 dirigentes con responsabilidad legislativa” que asistieron al congreso libertario.

En esa línea, se trataron temas vinculados con técnicas legislativas, herramientas para Consejos Escolares, análisis del Presupuesto, Boleta Única de Papel, reordenamiento administrativo y regional de la Provincia, liderazgo político y elaboración de proyectos.

La palabra de Karina Milei en el evento libertario

“Agradezco a todos los que hicieron que LLA crezca y llegue a cada rincón de la provincia y del país. Sigamos trabajando con fuerza para lograr las reformas que la Argentina necesita”, sostuvo Karina Milei.

En la misma línea, destacó el vínculo que el presidente Javier Milei tiene con la ciudad y recordó que la habían elegido para llevar a cabo el sorteo del primer sueldo del mandatario, debido a que su madre es marplatense; desde ese momento, comenzaron la campaña para las presidenciales del año 2023: “No me equivoqué y hoy tenemos al mejor presidente”, agregó.

Por su parte, Martín Menem remarcó que “en un año armaron el partido en todo el país” y lograron “una de las mejores elecciones” desde el regreso de la democracia. Asimismo, aseveró que el año pasado fue “muy duro en el Congreso” y que, durante este 2025, fueron “víctimas de la política de siempre”, en referencia a la labor parlamentaria de la oposición.