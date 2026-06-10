Patricia Bullrich multiplicó la tensión nacional a los 135 municipios del Gran Buenos Aires

La bomba que Patricia Bullrich lanzó a la profundidad de La Libertad Avanza hace diez días, cuando puso a disposición su renuncia como presidenta de bloque del Senado Nacional, provocó un efecto cascada en muchos territorios de la Provincia de Buenos Aires, en los que la unidad solo era formal y forzada porque no tenían una salida que pudiera prometer un nuevo futuro.

Ayer, en uno de los municipios más importantes, donde Sebastián Pareja tiene el ojo puesto porque cree que puede ser una de las localidades que en 2027 pasen del peronismo kirchnerista a La Libertad Avanza, uno de los concejales de esa fuerza ya advirtió. “Nos siguen tocando el culo, la vamos a ver a Patricia”.

Muchos de estos dirigentes, no solo los de esta localidad, ya pasaron por ahí. Fueron los que intentaron armar Apertura Republicana en 2024, la no nata experiencia territorial en la que también participaban “radicales con peluca” y Diego Valenzuela. Apenas pudieron realizar un encuentro, en Luis Guillón, en Mayo de aquel año.

Inmediatamente, Karina Milei la llamó a su despacho para explicarle cuantos pares son dos botas. De ahí en más, la intención de “contener y ampliar”, se terminó para la dupla Bullrich – Valenzuela. Tiempo después, lo mismo entendió, antes de terminar con su carrera política, José Luis Espert, in péctore candidato a gobernador para el año próximo.

¿Querrá Bullrich encabezar la intifada de la derecha argenta? Por ahora está muy lejos de iniciarla. De hecho, la ministra Alejandra Monteoliva le permitió designar al reemplazante de Federico Angellini, también bullrichista, por Martín Cullato, de estrechísima relación con la senadora. ¿Por qué no habrá querido designar a Valenzuela cuando nada hacía prever esta tormenta interna? Solo los testigos y Karina Milei lo sabrán.

Valenzuela y Bullrich compartieron una actividad, la semana pasada, en Pilar, junto con el concejal Andrés Genna. En la oportunidad también estuvo Luciano Olivera, el coordinador de la Primera Sección Electoral, como para indicar que todo está saliendo de acuerdo al plan. Pero no es así. En ese distrito hay muchos movimientos internos similares a la mayoría de la región, en la que todos indican un divorcio entre viejos y conocidos referentes. El diputado provincial, Ramón Vera, y Olivera, el veedor territorial de Pareja.

En General San Martín, Daniel Mollo está siendo discutido por la mayoría del bloque, que recién ahora se terminó de conformar. Pero como sucede en la mayoría de las localidades, el resto no tiene la “terminal” que tiene el relator boquense, quien para parar la bronca, en una furiosa reunión, amenazó con empezar a hablar. Ojalá suceda.

En el Gran Buenos Aires, Merlo, Pilar, José C. Paz, Hurlingham, Morón, Tigre, Escobar, San Fernando, Avellaneda y La Matanza son los distritos con más tensiones. Al provenir de diferentes lugares, no entienden la “lógica” de la conducción libertaria. En el caso matancero, la cuestión también es más que particular porque Leila Gianni, quien orbita en el mundo violeta, se mueve como una librepensadora a la que nadie puede detener.

La situación de tensión no es diferente en el interior bonaerense. Sobresalieron los escándalos en Mar del Plata, cuando en el verano se realizó la Derecha Fest. Ahí se vio la mezquindad y las inquinas no saldadas entre Alejandro Carrancio, Juliana Santillán y el ex aliado Guillermo Montenegro, senador que aún nunca sesionó, al igual que el resto de los legisladores de la Cámara Alta. ¿Es el único que está pensando en volver a ser intendente? Quizás en las próximas semanas hay más novedades sobre otros “frustrados”.

Leila Gianni renunció a su cargo en Capital Humano Foto: Captura de video Leila Gianni, una de las "libre pensadoras" del conurbano bonaerense

Bullrich, como candidata presidencial, ha tenido que compartir campaña con varios radicales, todos próximos al también senador Maximiliano Abad, con quien nunca interrumpió el diálogo. El marplatense, sin embargo, siempre tiene que estar haciendo equilibrio a pesar de haber sido el que más consiguió en la última lista de unidad bonaerense.

Este lunes se notó que algo pasó con su siempre aliado Daniel Salvador, ausente sin aviso en una disertación realizada por Abad en San Isidro. Al parecer, no gustó nada que algunos amigos del marplatense, junto con los dirigentes de Evolución, le hayan armado una interna en Mercerdes y Luján, lugares en los que el ex vicegobernador ganó con comodidad. En Morón sí triunfaron los amigos del senador nacional.

Otra buena noticia que tuvo este sector del radicalismo, que se mantiene dividido en la legislatura bonaerense, fue la designación del siempre activo Diego Garciarena como miembro del Consejo de la Magistratura bonaerense. De nuevo, la dupla Bullrich - Abad está en un gran momento. ¿Podrán ser la locomotora de una alianza de centro derecha o, nuevamente, quedarán como furgón de cola?

“Todo dependerá de cómo termine el proceso económico. Hoy la moneda está en el aire, y a diferencia de lo que sucedió en 2023, ahora, capaz, nosotros nos quedamos con el 30% y Milei con el 26%”, se entusiasma un PRO que advierte que Mauricio Macri no está tan cerca de encarar un Segundo Tiempo.