Karina Milei rompió el silencio luego de otro desaire de Patricia Bullrich y habló de la mesa política

La secretaria general de la Presidencia se pronunció en redes luego de otro desafiante mensaje la senadora, quien apuntó contra Manuel Adorni por sus inconstencias patrimoniales.

Karina Milei buscó ahuyentar las especulaciones sobre otra reunión tensa de la mesa política tras el nuevo desaire de Patricia Bullrich al Gobierno, por sus nuevas críticas a Manuel Adorni, y subió una foto del encuentro de este jueves en Casa Rosada.

La secretaria general de la Presidencia, que no suele tener actividad en redes, posteó una foto donde se la ve a la senadora soplando una vela debido a su cumpleaños. Hubo una torta que trajo el propio exvocero. Fuentes cercanas a la exministra afirman que ella no la comió.

Y le agregó un texto, donde minimiza cualquier problema: "Debatimos la agenda legislativa que tenemos por delante en una nueva reunión de la mesa política. Y no pasó desapercibido el cumpleaños de Patricia . ¡FELIZ CUMPLE PATO!!".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KarinaMileiOk/status/2065207935739785726&partner=&hide_thread=false Debatimos la agenda legislativa que tenemos por delante en una nueva reunión de la mesa política. Y no pasó desapercibido el cumpleaños de Patricia .



¡FELIZ CUMPLE PATO!!@PatoBullrich pic.twitter.com/pu7awXm7sQ — Karina Milei (@KarinaMileiOk) June 11, 2026 En esa foto estaba, además de la hermana del presidente y la jefa del bloque libertario, el propio jefe de gabinete, además del ministro del Interior, Diego Santilli, el asesor Santiago Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la mano derecha de Karina, Eduardo "Lule" Menem y el secretario de Asuntos Parlamentarios, Ignacio Devitt.

Minutos antes de ese cónclave, Bullrich fulminó a Adorni, al cuestionar la omisión de 500 mil dólares en sus anteriores declaraciones juradas. "Esto es más que un error, es una omisión ética", había señalado.