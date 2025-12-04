La medida del Gobierno para "evitar el caos" en la marcha antiminera contra San Jorge

El próximo martes el Senado provincial votará la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de explotación minera PSJ Cobre Mendocino, ex San Jorge , y el Gobierno de Mendoza anticipa que será una jornada convulsionada por las protestas convocados por grupos que rechazan el avance del minería en la provinca. Ante ese escenario, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia advirtieron que dispondrán la Plaza Independencia para que los manifestantes se concentren allí y evitar cortes de calle.

Esta mañana, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus , dio detalles sobre el operativo previsto ante las marchas y protestas anunciadas para el próximo martes, convocadas por organizaciones y grupos que rechazan el proyecto San Jorge.

“En Mendoza el orden no se negocia y las leyes se cumplen. Los mendocinos pueden estar tranquilos: no vamos a permitir hechos de violencia como los registrados recientemente en manifestaciones”, advirtió Rus , en relación a los incidentes ocurridos el martes por la tarde en las inmediaciones de la Legislatura.

Hizo hincapié en que en las últimas movilizaciones antimineras se produjeron agresiones a la ministra de Energía y Minería, Jimena Latorre, mientras salía de una reunión de comisiones de la Cámara de Diputados, y también a legisladores. Además detalló que se produjeron lesiones a policías, daños a bienes públicos y privados y múltiples pintadas en el microcentro.

Anticipándose a un escenario de importante convocatoria de manifestantes, la ministra Rus anunció que se pondrá a disposición la Plaza Independencia para que las protestas se concentren en ese espacio verde, y evitar así cortes de calles.

“En conversaciones y coordinación con el municipio de la Ciudad de Mendoza hemos obtenido la autorización del intendente para poner a disposición de esta manifestación la Plaza Independencia”, expresó la funcionaria provincial.

Mercedes Rus, Marcelo Calipo

Explicó que la plaza está próxima a la Legislatura y suele ser un punto de concentración para los manifestantes antimineros. “Ponemos a disposición ese espacio verde para que allí puedan concentrarse, por supuesto, sin afectación a los bienes públicos, sin acampes, sin cometer delitos”, advirtió la ministra.

“Lo que todos queremos, tanto desde el Gobierno de la provincia y desde la Municipalidad es que se pueda desarrollar en paz, tanto la sesión de la Legislatura y que las manifestaciones puedan hacerse, pero en orden”, sostuvo

En este sentido, la funcionaria resaltó que la medida de poner a disposición la Plaza Independencia se realiza para “evitar el caos” y evitar que no se acate la orden de dejar liberada media calzada.

“Por eso ponemos estas reglas claras, porque evidentemente hacia atrás en estas marchas y anteriores no hubo respeto a la vía pública. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es poner a disposición de un pulmón verde bastante más amplio para que allí puedan estar”, expresó.