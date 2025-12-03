Avanza la ley para pagar un adicional de más de $1 millón a un grupo de estatales

La Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción al proyecto de ley para crear un adicional especial para los abogados del Estado. Se trata de un plus salarial de alrededor de 1,2 millones de pesos que percibirán los profesionales de la Asesoría de Gobierno , mientras que el monto para los empleados administrativos de esa dependencia será de la mitad.

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno provincial y plantea la creación del “Adicional Asesoría de Gobierno ” que será percibido por aquellos agentes profesionales y administrativos que en forma normal, habitual y permanente presten funciones en el organismo.

La Asesoría de Gobierno está conducida por el asesor Ricardo Canet y se encarga de defender al Estado provincial en todas las causas que inician particulares, las cuales se calculan actualmente en unos 3.000 procesos en todos los fueros, desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los de primera instancia de la Provincia.

La propuesta apunta a evitar que algunos de los veinte profesionales que se desempeñan en esta dependencia decidan abandonar sus puestos para ir a trabajar al Poder Judicial, donde los sueldos son más onerosos.

El proyecto fue aprobado por 34 votos afirmativos contra 9 negativos, obtuvo media sanción y pasó al Senado donde será votado en las próximas semanas.

asamblea por el agua legislatura (27) La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto impulsado por el Gobierno. Alf Ponce Mercado / MDZ

De cuánto será el adicional

La ley propuesta por el Ejecutivo establece que el Adicional Asesoría de Gobierno puede alcanzar dos asignaciones Clase 13 con más los adicionales por título y responsabilidad jerárquica, conforme criterio del Asesor de Gobierno, y la disponibilidad financiera con que se cuente según lo determine el Ministerio de Hacienda.

En su articulado, la normativa expresa que este adicional propuesto “será equivalente al doble de lo que le corresponda percibir a un agente del Régimen Salarial 5 Ley N° 5126 Clase 13 en concepto de Asignación de Clase, Adicional por Título y Responsabilidad Jerárquica, para los profesionales abogados, y la mitad del adicional, para los agentes administrativos”.

El cálculo que realizaron los diputados durante el análisis del proyecto en comisiones, arrojó que el monto adicional sería de un poco más de $1.200.000, que equivaldría a dos clases 13. En tanto, la mitad de esa cifra corresponderá a los administrativos de Asesoría de Gobierno.

Un adicional “anti-fuga”

La propuesta fue defendida en comisiones por el asesor de Gobierno, Ricardo Canet, durante una reunión de la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados que se realizó este martes.

Detalló que en la Asesoría de Gobierno trabajan 19 profesionales y 3 administrativos. Expresó asimismo, que más allá de los abogados con los que se trabaja en Casa de Gobierno, Asesoría cuenta con un abogado en el Este provincial, uno en el Sur, y uno en Buenos Aires. A su vez, indicó que las personas que cumplen funciones administrativas realizan tareas de digitalización de expedientes, ubicación y acarreo de los mismos, y funciones de seguridad.

Ricardo Canet

“Es un grupo compacto, muy homogéneo, con mucha vocación de servicio. Hemos tenido la necesidad de generar este incentivo, porque últimamente (últimos 2 años aseguró luego) se ha producido un escalón muy grande entre los sueldos del Poder Judicial y las personas que tengo yo a cargo”. Al respeto, señaló que la diferencia económica los hace emigrar a aquel Poder, y que de alguna manera quiere tratar de “retener” a los profesionales con los que trabaja.

El funcionario provincial manifestó que “somos una dependencia de muy bajo perfil y grandes tareas. Atendemos todas las demandas que existen contra la provincia” y agregó que “tenemos alrededor de 3.000 causas judiciales; somos pocos y además dictaminamos”.

Debate y voces en contra

La media sanción para este adicional salarial se aprobó por 34 votos afirmativos contra 9 negativos. Rechazaron la propuesta los diputados de la bancada peronista.

El diputado radical Jorge López fue el encargado de explicar el alcance de la iniciativa y dijo que “es importante que cuenten con este adicional”.

Destacó que durante el estudio del proyecto en comisiones se aceptaron modificaciones a la redacción del artículo 3. Ese punto establecía en su redacción original que el adicional podrá ser incrementado o disminuido por resolución del Asesor de Gobierno, debiendo verificarse previamente la disponibilidad presupuestaria.

Al respecto, la diputada del PRO, Cintia Gómez, destacó que “hemos podido modificar el artículo 3 porque parecía que estos aumentos podían ser discrecionales. Modificamos la redacción. Y gracias a estas modificaciones vamos a votar de forma positiva todo el interbloque de La Unión Mendocina”.

El diputado José Luis Ramón, representante de Protectora, rechazó el proyecto del adicional para el personal de la Asesoría de Gobierno. “Estos señores están pidiendo un aumento de su salario por ley para defender al gobernador de la provincia. Estos mismos señores cuando defendemos los derechos vulnerados por el gobernador”, expresó.

Por su parte, el diputado del Partido Verde, Emanuel Fugazzotto, señaló que “los abogados que defienden los intereses del Gobierno perciben honorarios en los juicios y esos honorarios ya son un ítem aparte. Hay juicios menores y juicios bastante jugosos en materia de reclamos”. “Ya tienen privilegios sobre otros trabajadores y ya perciben extras por la tarea que cumplen”, advirtió.