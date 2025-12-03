Lorena Villaverde renunció al Senado: el fuerte mensaje que le envió a Javier Milei

Tras no poder jurar como senadora nacional, finalmente Lorena Villaverde renunció a su banca en el Senado con una fuerte carta dirigida al presidente Javier Milei . En medio de las denuncias por su presunto vínculo con el narcotráfico, optó por continuar con su cargo en Diputados.

“Aceptar continuar bajo esas condiciones sería convalidar el daño y poner en riesgo a mi familia. No lo voy a hacer”, dijo la rionegrina en el texto que dirigió al jefe de Estado.

En el texto que Villaverde hizo público a través de las redes sociales, le expresó a Milei “la convicción profunda” de “la defensa irrestricta de la libertad, el apego absoluto a nuestra Constitución Nacional y el compromiso inquebrantable con el proyecto de transformación” del Gobierno nacional.

Y señaló que se trata de “una decisión que nace desde el amor, la responsabilidad y la coherencia: mis hijos están antes que cualquier cargo, porque ninguna ambición política vale más que su bienestar”.

“En estos meses fui víctima de operaciones mediáticas obscenas, maliciosas y profundas, diseñadas para destruir, desgastar y humillar. No fueron discusiones políticas: fue una violencia calculada contra una mujer, una madre y una dirigente que incomoda a la vieja política”, denunció y agregó: “Aceptar continuar bajo esas condiciones sería convalidar el daño y poner en riesgo a mi familia. No lo voy a hacer”.

La renuncia de Lorena Villaverde a su banca en el Senado

Según la diputada, el escándalo se debe a la intención de “sectores del viejo régimen” que han intentado convertir su situación personal “en una herramienta para frenar las reformas, obstaculizar la conformación del bloque oficialista en el Senado y desgastar al proyecto de cambio”.

En ese marco, se negó a formar parte de la “maniobra” de la oposición. “No me van a usar como pieza para detener el rumbo que millones de argentinos eligieron”, arremetió, y fue al grano: “Precisamente por eso, porque creo en este rumbo como la única salida posible para la Argentina, pongo a su entera disposición mi renuncia a la banca de Senadora por la provincia de Río Negro”.

“Lo hago con la serenidad de quien sabe quién es, y con la certeza de que ningún cargo vale más que la oportunidad histórica de que la Argentina rompa definitivamente con el fracaso estructural. También lo hago porque sé que dilatar decisiones solo beneficia a quienes quieren ver caer este proceso de transformación. Yo soy libre y voy a defender la libertad, incluso si eso implica dar un paso al costado”, agregó la legisladora.

Y cerró: “No renuncio a mis convicciones. No renuncio a mi compromiso con Río Negro. No renuncio a acompañar este proyecto histórico. Solo renuncio a ser usada como herramienta para dañar al gobierno, a las reformas y al futuro de los argentinos”.