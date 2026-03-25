Patricia Bullrich cruzó a Alberto Fernández y Pagano por el caso Páez y habló de uso político

Luego de que la Justicia de Brasil resolviera que la abogada argentina Agostina Páez deberá permanecer entre 10 y 15 días más en Río de Janeiro antes de poder regresar al país, la senadora Patricia Bullrich apuntó contra el expresidente Alberto Fernández y la diputada Marcela Pagano, a quienes acusó de haber interferido en el caso con fines políticos.

A través de un mensaje en redes sociales, Bullrich contó que se comunicó con la madrastra de la joven, quien describió un clima de fuerte preocupación dentro de la familia. “La angustia es total. Lo que ayer parecía encaminarse, hoy se aleja”, sostuvo la legisladora sobre la posibilidad de que Páez regrese a la Argentina.

En esa línea, agregó: “Su prioridad es una sola: su hija. Volver a tenerla en casa. No están para especulaciones ni para juegos políticos”.

El martes, con el inicio del proceso judicial, el escenario parecía favorable para una resolución rápida que habilitara el regreso de Páez. Incluso la propia abogada había expresado optimismo: "Me van a dejar volver a casa“, afirmó.

En ese contexto, Pagano publicó un mensaje en el que atribuyó gestiones al exmandatario y destacó su rol. “Sr. Alberto Fernández gracias por dejar de lado cualquier diferencia ideológica y ayudar a la repatriación”, escribió.

Sin embargo, la situación cambió al día siguiente, cuando el juez Guilherme Schilling Pollo Duarte dispuso que la joven —acusada de injuria racial tras un episodio en un bar de Ipanema— deberá permanecer en Brasil por más tiempo mientras avanza el proceso. El caso se originó por gestos considerados racistas y contempla penas que pueden llegar hasta varios años de prisión según la legislación brasileña.

Acusaciones de condicionamiento y “protagonismo”

Tras conocerse la decisión judicial, Bullrich redobló las críticas y apuntó directamente contra Pagano y Fernández. “Salieron a atribuirse gestiones”, afirmó, y agregó que “habrían condicionado el contacto a un agradecimiento público”.

Además, defendió el accionar del Gobierno y del canciller Pablo Quirno: “Mientras algunos buscan protagonismo, el Canciller y el consulado trabajan desde el primer día como corresponde: con responsabilidad, bajo las reglas de la diplomacia y enfocados en resultados. Sin show, sin fotos”.

En ese mismo tono, advirtió: “No se dejen engañar por operadores. Ya lo vimos: usan el dolor de una familia para hacer política. Acá hay una sola prioridad: Agostina en casa. Y en eso está trabajando este Gobierno”.

La respuesta de Pagano y la escalada política

Minutos después, Pagano respondió con dureza y sostuvo que fue el propio canciller quien habló públicamente sobre el caso, lo que —según su versión— habría alterado los tiempos judiciales.

“La eficacia de que el fiscal entendiera las diferencias culturales y el alcance legal del racismo en nuestro país vs. en Brasil sí es un trabajo del que no participaste ni vos como Senadora (claro estaba tu alcance) ni el canciller. Aún así, por suerte para todos, Agostina va a volver a Argentina en los tiempos que aún quedan para que el juez expida la sentencia pese a los estúpidos que manejan cancillería hoy”, lanzó.

La diputada también redobló la confrontación personal con Bullrich: “La que juega con el dolor de las familias sos vos, que saliste corriendo a sacarte una foto con Gallo y hasta te lo llevaste al teatro. Ese patético show jamás lo vas a ver en mi”.

Y cerró con una chicana directa: “Por cierto, ¿ya que tenés ganas de debatir, quien le autorizó a Gallo la salida de Argentina y su viaje a Venezuela?”.