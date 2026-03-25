Argentina rechazó en la ONU una resolución que condena la esclavitud y quedó en minoría

La resolución fue aprobada por 123 países y condena la trata transatlántica y sus efectos actuales; Argentina votó en contra y quedó aislada.

La Argentina fue uno de los tres países que este miércoles rechazaron una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que define la trata de esclavos y la esclavitud como “el crimen de lesa humanidad más grave” de la historia. La votación dejó al país en una posición minoritaria junto a Estados Unidos e Israel.

El proyecto obtuvo el apoyo de 123 Estados miembros, mientras que otros 52 optaron por abstenerse, en su mayoría pertenecientes al bloque occidental. En ese contexto, la postura argentina contrastó con el respaldo mayoritario que recibió la iniciativa.

El contenido de la resolución El texto fue impulsado por una coalición integrada por 60 países de África, el Caribe y América Latina. Allí se condena la trata transatlántica de personas esclavizadas y el sistema de esclavitud racializada impuesto sobre poblaciones africanas durante siglos.

La resolución sostiene que este entramado de explotación, vigente durante más de cuatrocientos años, constituye una violación del derecho internacional que no prescribe. Además, remarca que sus efectos siguen presentes en la actualidad y continúan impactando en millones de personas en todo el mundo.

Un pronunciamiento en clave histórica El documento coincide con el 25º aniversario de la Declaración y el Programa de Acción de Durban y califica a la esclavitud como “la injusticia más inhumana y duradera contra la humanidad”. También pone el foco en su escala, su carácter sistemático y la persistencia de sus consecuencias en estructuras sociales vinculadas al trabajo, la propiedad y el capital.