Semana Santa: qué días cae el feriado y cómo queda el fin de semana largo

Marzo ya se termina y abril arrancará con un fin de semana largo marcado por Semana Santa , una de las fechas más esperadas del calendario por su peso religioso y también por el descanso que genera en buena parte del país. En 2026, la celebración quedará ubicada justo al inicio del mes, por lo que muchas personas ya miran esas jornadas como una posible escapada o una pausa en la rutina.

De acuerdo con el calendario oficial de feriados nacionales, el jueves 2 de abril será feriado inamovible por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Esa misma fecha, además, coincide con Jueves Santo dentro de Semana Santa. Al día siguiente, el viernes 3 de abril, será feriado por Viernes Santo.

Así, Semana Santa 2026 quedará armada sobre el jueves 2 y el viernes 3 de abril, y al sumarse el sábado 4 y el domingo 5 se formará un fin de semana largo al comienzo del mes. En los hechos, abril empezará con cuatro días seguidos de descanso para quienes no trabajen durante esas jornadas .

La particularidad de este año es que Semana Santa no caerá a mitad de abril ni cerca de fin de mes, sino apenas comienza el cuarto mes del año. Por eso, el cambio de página en el calendario traerá de inmediato uno de los descansos más fuertes del primer semestre .

Además del movimiento turístico que suele generar Semana Santa, la fecha vuelve a cruzarse con una jornada muy significativa para la Argentina , ya que el 2 de abril recuerda a los caídos y veteranos de Malvinas. Esa coincidencia le da a este arranque de abril un peso especial dentro del calendario nacional.

Los feriados que le quedan al año

Después de Semana Santa, el calendario 2026 todavía dejará varias fechas marcadas entre mayo y junio. En mayo habrá dos feriados inamovibles: el viernes 1 por el Día del Trabajador y el lunes 25 por el Día de la Revolución de Mayo. En junio, en tanto, se sumarán el lunes 15 por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que es trasladable, y el sábado 20 por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, que se mantiene como inamovible.

Más adelante, julio también tendrá un esquema especial. El jueves 9 será feriado inamovible por el Día de la Independencia, mientras que el viernes 10 fue establecido como día no laborable con fines turísticos. A eso se agregarán el lunes 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que es trasladable pero no tendrá cambios en 2026, y el lunes 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

En la parte final del año, noviembre tendrá el lunes 23 como feriado por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20 de noviembre. Ya en diciembre, el calendario incluirá el lunes 7 como día no laborable con fines turísticos, el martes 8 como feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María y el viernes 25 por Navidad, otro de los feriados inamovibles del año.