La NASA construirá una base permanente en la Luna en un proyecto histórico

La agencia espacial estadounidense pausará la construcción de la estación en órbita lunar para priorizar la infraestructura en la superficie.

En un giro inesperado para el programa Artemisa, la NASA ha decidido modificar sus prioridades de exploración profunda. El director de la agencia, Jared Isaacman, anunció este martes la suspensión temporal del proyecto Gateway, la estación espacial que actuaría como puerto de enlace en la órbita lunar, para centrar todos los recursos en la construcción de una base lunar estable.

Un cambio de foco hacia la superficie lunar La decisión marca un hito en la estrategia de la administración espacial. Según explicó Isaacman a través de un comunicado oficial, la intención es establecer una presencia humana que no dependa exclusivamente de una estación orbital, sino que aproveche directamente los recursos del satélite.

viaje luna artemis II “La agencia tiene la intención de pausar Gateway en su forma actual y cambiar el foco hacia infraestructura que permita operaciones sostenidas en la superficie”, señaló el jefe de la NASA.

Este movimiento sugiere que Estados Unidos busca acelerar la instalación de módulos de vivienda y laboratorios directamente en el suelo lunar, posiblemente cerca del polo sur, donde la presencia de hielo de agua es clave para la supervivencia a largo plazo.

¿Qué significa esto para el programa Artemisa? La suspensión de Gateway no implica el fin de las misiones tripuladas, sino una simplificación de la arquitectura de la misión. Al eliminar la necesidad de acoplarse a una estación orbital antes de descender, la NASA podría acortar los tiempos para que los astronautas pasen periodos prolongados en la superficie lunar.