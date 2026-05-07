La NASA reveló la pieza clave del megacohete Artemis III: qué buscará probar la misión

Tras los últimos avances del programa Artemis y el renovado interés por las misiones lunares, la NASA presentó el componente principal del poderoso cohete Space Launch System (SLS), el vehículo que será utilizado en Artemis III, una misión clave para preparar el futuro regreso de astronautas a la Luna .

Se viene una nueva misión de la NASA para llevar un cohete a la Luna.

La agencia espacial estadounidense reveló el núcleo central del SLS, considerado la “columna vertebral” del cohete por su tamaño y capacidad de propulsión. Se trata de la estructura principal que permitirá impulsar la cápsula tripulada durante las próximas pruebas del programa Artemis.

Para operar correctamente, el sistema necesita integrar distintos segmentos técnicos, entre ellos:

La enorme estructura fue trasladada desde el Centro de Ensamblaje Michoud, en Nueva Orleans, hasta el Centro Espacial Kennedy, en Florida, donde continuará el proceso de ensamblaje del cohete.

Qué buscará probar la misión Artemis III

Según el calendario oficial de la NASA, Artemis III está prevista para 2027 y tendrá como objetivo poner a prueba maniobras y sistemas esenciales para las futuras misiones lunares tripuladas.

El plan contempla complejas operaciones de encuentro y acoplamiento entre la cápsula tripulada y los módulos de aterrizaje en órbita, una etapa considerada fundamental dentro de la arquitectura técnica del programa Artemis.

Aunque originalmente Artemis III estaba pensada como la misión del regreso humano a la superficie lunar, la NASA reorganizó el cronograma y el futuro alunizaje tripulado ahora apunta a etapas posteriores del programa.

Los empresarios que participan del programa lunar

Para desarrollar los sistemas de descenso lunar, la NASA eligió a dos gigantes del sector privado: SpaceX, la compañía liderada por Elon Musk, y Blue Origin, fundada por Jeff Bezos.

SpaceX trabaja en una versión especial de la nave Starship adaptada para futuras operaciones lunares. El vehículo mide cerca de 35 metros de altura y es una de las piezas más ambiciosas del proyecto Artemis.

En paralelo, Blue Origin desarrolla el módulo Blue Moon Mark 2, un sistema de unos 16 metros de altura diseñado para operar sobre la superficie lunar y asistir en futuras misiones tripuladas.