Impresionante: la NASA compartió fotos inéditas de la misión Artemis II a la Luna

Hace unas horas, la NASA compartió en sus redes sociales una serie de imágenes inéditas que fueron tomadas en la misión Artemis II , que tenía como objetivo orbitar la Luna tras más de medio siglo de ausencia humana.

"¡Comienza tu semana con algunas fotos nuevas de Artemis II ! Aunque nuestro viaje alrededor de la Luna ha terminado, aún estamos recuperando muchas imágenes nuevas", escribió la NASA en su posteo.

A bordo de la nave Orion, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen despegaron el 1 de abril para orbitar la luna y luego regresar a la tierra el día 10 del mismo mes.

Por otro lado, los próximos pasos de la NASA no tardaron en conocerse. Cuando los astronautas pisaron tierra, el Presidente de los Estados Unidos, a través de un comunicado oficial, adelantó que recibirá a la tripulación en la Casa Blanca para discutir el objetivo final: la llegada del hombre a Marte.