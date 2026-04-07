Impresionantes: la NASA publicó las primeras fotos de la Luna tomadas desde Artemis II

La agencia mostró imágenes captadas desde la cápsula Orion durante el histórico paso de Artemis II alrededor de la Luna, realizado el lunes 6 de abril.

Vista de cerca del cráter Vavilov, en el borde de la cuenca Hertzsprung, más antigua y extensa, tomada por la tripulación de Artemis II.

La NASA difundió las primeras fotos de la Luna tomadas por la tripulación de Artemis II desde la nave Orion, en una de las postales más esperadas de la misión. Las imágenes empezaron a circular en las galerías oficiales de la agencia en medio del paso de la cápsula por el entorno lunar.

El momento clave llegó el lunes 6 de abril, cuando Orion completó su sobrevuelo alrededor de la cara oculta de la Luna. Según informó la propia NASA, la nave alcanzó su punto de máxima aproximación a las 7 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, y pasó a unos 4.067 millas de la superficie lunar, es decir, cerca de 6.545 kilómetros.

Luna Artemis Esta imagen fue capturada a las 18:41 EDT del 6 de abril de 2026, apenas tres minutos antes de que la nave espacial Orion y su tripulación se ocultaran tras la Luna. NASA Las imágenes sorprenden Entre el material publicado aparecen vistas de gran detalle de la superficie, con cráteres, zonas oscuras formadas por antiguos flujos de lava y sectores de relieve más abrupto. NASA también explicó que, durante el paso por la cara oculta, los astronautas fotografiaron rasgos del terreno y describieron diferencias de color, brillo y textura que pueden aportar datos útiles para el estudio del satélite.

La agencia reunió parte de esas postales en su galería oficial “Lunar Flyby”, donde se ven primeros planos de la Luna ocupando casi todo el encuadre, además de una imagen de “Earthrise”, el momento en que la Tierra vuelve a asomarse tras la salida de Orion desde detrás del satélite. En paralelo, la página “Journey to the Moon” suma otras fotos tomadas durante el viaje y ordena el material visual de la misión.

Luna artemis 3 La cuenca Orientale se encuentra en el borde de la superficie lunar visible. La cuenca Hertzsprung aparece como dos sutiles anillos concéntricos. NASA Más allá del valor técnico de la misión, las fotos se convirtieron en uno de los grandes hitos visuales de Artemis II. La NASA remarcó que este sobrevuelo fue el primer regreso humano a las cercanías de la Luna desde Apollo 17 en 1972, y que el material captado por la tripulación forma parte de un registro histórico para una misión que busca abrir el camino de las próximas etapas del programa Artemis.