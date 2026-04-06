Todos lo quieren tener: el dispositivo que la NASA llevó en Artemis II

La misión Artemis II de la NASA marca el regreso de los vuelos tripulados alrededor de la Luna después de más de 50 años. Pero además del avance científico, hay un detalle que refleja un cambio en la tecnología espacial: la presencia de un celular de última generación a bordo.

Se trata del iPhone 17 Pro Max, un modelo que muchos desean para su uso cotidiano por su alta tecnología, pero que también cumple funciones específicas dentro de la nave en una misión histórica.

El uso del teléfono no reemplaza a los equipos oficiales de la misión, pero suma una herramienta ágil para registrar imágenes y situaciones en tiempo real.

La tripulación de Artemis II llevó un iPhone 17 en su viaje a la Luna.

Desde la órbita lunar, la tripulación puede utilizarlo para:

En un entorno donde cada segundo cuenta, contar con un dispositivo rápido y versátil permite obtener material sin depender de configuraciones complejas.

Por qué la NASA eligió un iPhone para la misión

La decisión de incorporar un smartphone como el iPhone 17 Pro Max está vinculada a un avance clave: la fotografía computacional.

Esta tecnología permite combinar múltiples imágenes en una sola toma optimizada, con mejor luz, más detalle y menor ruido. En el espacio, donde conviven zonas de oscuridad total con luz solar extrema, esta capacidad resulta especialmente útil.

Además, el procesamiento automático reduce la necesidad de ajustes manuales, algo fundamental en una misión donde las tareas están estrictamente planificadas.

Fotografía computacional: la clave detrás del uso en el espacio

El diferencial del dispositivo no está solo en su hardware, sino en su software. La fotografía computacional permite mejorar cada imagen de forma automática, ajustando exposición, color y nitidez en tiempo real.

En condiciones extremas como las del espacio, donde repetir una toma no siempre es posible, esta tecnología se vuelve una ventaja concreta.

Una misión histórica con tecnología cotidiana

La tripulación de Artemis II —integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— tiene como objetivo orbitar la Luna y validar sistemas clave para futuras misiones de alunizaje.

En ese marco, la incorporación de un iPhone refleja cómo la exploración espacial también integra tecnología de uso cotidiano para resolver necesidades concretas en entornos extremos.

Así, la misión Artemis II no solo avanza en la exploración del espacio, sino que también redefine qué tipo de tecnología acompaña a los astronautas en ese camino.