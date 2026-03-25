Por qué en Argentina se habla de Perú como una referencia para la economía

Este es el provocador argumento que algunos comentaristas esgrimen para describir la realidad económica del segundo país más grande de Sudamérica bajo la presidencia de Javier Milei .

Perú se ha convertido en una referencia para algunos dirigentes gubernamentales argentinos, que encuentran cosas admirables en su manejo económico, mientras que para otros voceros de la oposición es precisamente lo contrario: un país que ha seguido un camino que Argentina, en su opinión, debería evitar.

Opositores a Milei insisten en que las reformas emprendidas por su gobierno desde 2023 están acentuando las diferencias entre los distintos estratos de esa sociedad, erosionando la antiguamente sólida clase media Argentina y haciendo que el país se parezca más en su estructura socioeconómica a otros países latinoamericanos más desiguales.

El 25 de febrero el líder opositor y gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo en un programa televisivo, refiriéndose al gobierno de Milei: "Ellos ahora dicen abiertamente que es un modelo que quiere ser Perú o Panamá, y son países sin clase media, con 70 % de informalidad, sin universidad pública y gratuita, no hay ciencia y tecnología de punta".

Por su parte, en el gobierno, desde comienzos de la administración Milei, ha habido funcionarios que expresan su admiración por el manejo económico peruano y especialmente por la habilidad de ese país de mantener una notoria estabilidad económica a pesar de los altibajos políticos.

Así, el actual ministro de economía, Luis Caputo, dijo a los medios en marzo de 2025 que, gracias a la gestión del gobierno de Milei, "ahora Argentina se parece a un país normal, por ejemplo, te puedo decir Perú. En Perú cambian de presidente, no te digo cada cinco minutos pero cada año, y no afecta la macro(economía)".

En Perú, pese a los numerosos gobiernos que han entrado y salido del poder en la última década, su banco central lleva casi 20 años bajo la dirección de la misma persona, el economista Julio Velarde.

Un país con menos ingreso pero más estabilidad

A primera vista puede sorprender a algunos que la experiencia peruana sea parte del debate de cómo manejar la economía argentina.

Argentina ha sido tradicionalmente un país bastante más próspero que Perú, al punto que por décadas ha sido destino de migración para muchos peruanos de bajos ingresos.

Tomás Cuesta / Getty El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, ha puesto a Perú como ejemplo de "país normal".

De acuerdo al Banco Mundial, el Producto Interno Bruto anual argentino en 2024 era de US$638.000 millones, frente a los US$289.000 millones de Perú. Dicho de otra manera, la economía argentina dobla en tamaño a la peruana.

Pero Perú tiene una estabilidad macroeconómica que puede generar envidia en Argentina, un país que enfrenta déficits fiscales crónicos, algo que para muchos ayuda a explicar la alta inflación que sufre.

Según el mismo Banco Mundial, en 2024, el primer año completo en el poder de Milei, el costo de la vida aumentó en un 219% anual en Argentina, contra apenas un 2% ciento en Perú.

La inflación, sin embargo, ha venido cayendo durante el gobierno de Milei, y un informe de este marzo del banco BBVA estimaba que para todo el 2026 estaría alrededor del 24%.

Ernesto Benavides / Getty Perú se ha convertido en un ejemplo de buen manejo macroeconómico pese a sus frecuentes cambios de presidente.

La lucha contra la carestía ha sido una de las banderas centrales de Milei. Sus simpatizantes aseguran que los avances obtenidos son resultado de un recorte drástico pero necesario, del gasto público, simbolizado en la controversial motosierra que el presidente Milei ha convertido en un paradigma de su mandato.

Los paralelismos

Pedro Casavilca Silva fue alto funcionario del Ministerio peruano de Economía y Finanzas antes de obtener un doctorado en economía de la universidad de Yale. Es ahora profesor de la Universidad de Davidson en Estados Unidos.

Le dice a BBC Mundo que hay algunos aspectos en los que la evolución económica de las dos naciones sudamericanas presenta aspectos paralelos.

Entre 1985 y 1990, Perú enfrentó la hiperinflación, el colapso fiscal, asegura.

"De manera notoria, Perú hizo una transición a un régimen macroeconómico estable basado en tres pilares: disciplina fiscal, independencia del banco central y reformas orientadas al mercado. Argentina hoy está emprendiendo un esfuerzo ambicioso de estabilización que hace eco de esos mismos principios. Y la expectativa es que podría lograr un resultado similarmente exitoso."

Sin embargo, advierte el académico, la comparación entre Perú y Argentina tiene límites importantes. "La historia de los repetidos intentos anteriores de estabilización por parte de Argentina hace que sea más difícil recuperar la credibilidad, y que los hogares y empresas sean posiblemente más cautelosos en sus expectativas".

"Argentina puede obtener lecciones clave de aspectos de la experiencia peruana," le dice a BBC Mundo el economista.

Luis Robayo / Getty Los problemas de los gobiernos argentinos para sanear la economía en intentos anteriores añaden dificultad al actual.

El experto cita como ejemplos de ello la implementación rigurosa y exitosa en Perú de un programa de estabilización económica que incluía la reducción del gasto fiscal, una efectiva lucha contra la inflación, y medidas más estructurales para aumentar la eficiencia de la economía en áreas como las pensiones y el sistema de impuestos.

Pero, añade Casavilca Silva, Argentina también puede aprender de lo que se hizo en Perú para aislar el manejo económico de la inestabilidad política, incluyendo tener un banco central que podía tomar decisiones de manera independiente al gobierno de turno.

El impacto en la clase media

En Argentina, entre tanto, se destaca el costo social de las medidas de estabilización económica emprendidas por Milei y las que realizó Perú durante años.

Miguel Ponce, del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo 21, es otro de los comentaristas argentinos que ha advertido acerca de los costos de seguir un camino parecido al que escogió Perú.

"Desde la mirada crítica, es un modelo de creciente informalidad que lleva al fin de la clase media. En Argentina nos enorgullecíamos históricamente de tener una clase media y movilidad social ascendente", le dice a BBC Mundo.

Ponce afirma que en el imaginario argentino es importante la figura de "mi hijo el doctor", la idea de una familia de escasos recursos cuyos hijos logran ascenso social por la educación pública.

"Esta movilidad ascendente se pierde. La clase media se va licuando", asegura Ponce.

También insiste en que Argentina empieza a parecerse a Perú en el crecimiento del empleo informal, y en lo que describe como una intensificación de las diferencias sociales.

Ponce observa señales de un aumento en el consumo de algunos bienes de lujo mientras que las clases populares tienen que restringir en muchos casos su acceso a bienes básicos.

¿Un camino argentino?

El senador Jorge Capitanich, quien fuera gobernador de la provincia de Chaco y jefe de gabinete de la expresidenta peronista Cristina Fernandez de Kirchner, es otro dirigente opositor que ha advertido de las potenciales consecuencias de una supuesta "peruanización".

En conversación con BBC Mundo, asegura que "hay que avanzar en el sendero de la estabilidad macroeconómica."

Pero insiste en que eso debe ser parte de un manejo más integral, que incluya otras acciones como estabilidad institucional, una política industrial efectiva, inversiones en ciencia y tecnología, así como acciones para mejorar el empleo, entre muchos otros factores.

"Argentina tiene una inestabilidad macroeconómica de origen crónico que produce y reproduce desigualdades sociales y que estimula un sistema político no cooperativo, con lo cual agrava una tendencia secular al estancamiento o al bajo crecimiento económico", dice Capitanich.

Agrega que "es absolutamente necesario lograr estabilidad macroeconómica para solidificar la estabilidad política, pero eso requiere claramente ciertos puntos de acuerdo críticos sin los cuales es absolutamente imposible que la estabilidad macroeconómica brinde frutos de largo plazo."

Casavilca Silva, el profesor y exfuncionario del Ministerio peruano de Economía, le dice a BBC Mundo: "Argentina ciertamente puede obtener lecciones valiosas de la experiencia peruana, pero en últimas, la estabilización que escoja será en el camino forjado por ella misma para buscar su estabilidad macroeconómica".

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC